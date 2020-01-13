Putin ve Macron İran Nükleer Anlaşmasını Konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Lideri Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaptı.

İki lider İran’ın nükleer anlaşmada kalmasına ilişkin fikirlerini paylaştı. Görüşmeye ilişkin Macron tarafından yapılan açıklamada hem Fransa hem de Rusya’nın İran’ın nükleer anlaşma şartlarına uymaya devam etmesi konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

Pazar günü de İngiltere, Fransa ve Almanya yaptıkları açıklamayla İran’ı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmeye çağırmışlardı.

İran, Amerika Başkanı Donald Trump’ın ABD’yi anlaşmadan çektiğini açıklamasına karşın geçen haftaya kadar anlaşma şartlarına uymaya devam ediyordu. Ancak İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi nükleer anlaşma şartlarına da artık uymayacaklarını dile getirmişti.

Tahran ayrıca uzun bir süredir Avrupalı devletleri Amerika’nın tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi ve yaptırım kararları karşısında İran’ın haklarını savunmamakla itham ediyordu.

