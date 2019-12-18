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Putin ve Macron Libya krizini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 01:03 | Son Güncelleme

Putin ve Macron Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Libya meselesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Liderler, Libya krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Rusya ve Fransa, krizin çözümü için Birleşmiş Milletler ve Almanya’nın arabuluculuk çabalarına desteğini teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin İdlib ve kuzey doğusu bölgesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, terörle mücadele edilmesi ve bu hususta koordineli adımların atılması önemine işaret edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla yapılan Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, "Putin, Donbas'ın özel statüye kavuşturulması, ateşkesin sağlanması ve esir ve tutukluların değişiminin yapılması dahil olmak üzere, alınan kararların tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edilemsi konusunun da görüşüldüğü aktarıldı.

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Fransa Libya krizi macron putin Rusya Suriye

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