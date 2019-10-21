HABER

Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 22:42 | Son Güncelleme

İki liderin görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye meselesini görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun detaylı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Putin’in Macron'u, Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Suriye’deki ilgili taraflar arasında temas kurulmasında, tüm etnik ve dini grupların çıkarlarının sağlanmasında Rusya’nın çabaları konusunda bilgi verildi." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Birleşmiş Milletler himayesinde Cenevre’de ay sonunda toplanacak Anayasa Komisyonu çerçevesinde Suriye'de diyaloğun başlatılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

İki liderin, Ukrayna’daki son gelişmeleri de ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için temel oluşturan "Minsk önlemler paketine" alternatif bulunmadığının altı çizildi.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
macron putin Suriye

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Son dakika! MSB: 63 ülkeden 77 askeri ataşeye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verildi

MSB duyurdu: 77 askeri ateşe bakanlığa çağrıldı!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Geliyor

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.