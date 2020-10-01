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Putin ve Macron'dan Dağlık Karabağ çağrısı: Çatışmaları durdurun

01.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ'daki krizle ilgili olarak telefonda görüştüğü bildirildi.

Tarafları çatışmaları "tamamen" durdurmaya çağıran Putin ve Macron, Dağlık Karabağ krizinin çözümü için oluşturulan Minsk Grubu çerçevesinde diplomatik çabalara destek vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

Görüşmeyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, Macron ve Putin'in taraflardan "çatışmaların tamamen durdurulması, en kısa sürede gerginliğin giderilmesi ve azami ölçüde itidalli davranmalarını" istediği belirtildi.

Rusya: Suriye ve Libya'dan silahlı gruplar Dağlık Karabağ'da

Öte yandan bu görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığı Dağlık Karabağ'la ilgili açıklamasında çatışmalara Suriye ve Libya'dan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğini açıklamıştı. Açıklamada, "Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmaktadır. Bu durumdan derin endişe duymaktayız" ifadelerine yer verilmişti.

Macron da Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak verdiği "savaş yanlısı mesajların" Azerbaycan'ı bu bölgeyi yeniden ele geçirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Minsk Grubu nedir?

Fransa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurduğu Minsk Grubu'nun ABD ve Rusya ile birlikte üç eş başkanından biri. Üç ülkenin taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması için Minsk Grubu kapsamında yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısız olmuştu.

AFP/HS,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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