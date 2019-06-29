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Putin ve May'in G20'deki görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 00:22 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "İki ülke (Rusya-İngiltere) arasındaki ticareti ve ekonomik işbirliğini artıracak mekanizmalar aramaya hazır olduğunu açıkça belirten İngiliz Başbakanının dostane ve yapıcı tutumundan çok etkilendik"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in dostane ve yapıcı tutumundan etkilendiklerini söyledi.

Peskov, Rossiya-24 televizyon kanalına Osaka'daki G20 Liderler Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesi hakkında açıklamada bulundu.

Bu görüşmeye kadar Rusya ile İngiltere arasında üst düzey iletişime uzun ara verildiğini söyleyen Peskov, iki liderin görüşmesini "çok olumlu" nitelendirdi.

Peskov, "May, Putin ile yaptığı baş başa görüşmede çok açık bir şekilde Skripal hakkında sordu. Putin, gereken açıklamayı yaptı. Tersine, iki ülke arasındaki ticareti ve ekonomik işbirliğini artıracak mekanizmalar aramaya hazır olduğunu açıkça belirten İngiliz Başbakanının dostane ve yapıcı tutumundan çok etkilendik." ifadesini kullandı.

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İngiltere Başbakanı May Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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