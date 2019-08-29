Putin Ve Merkel Doğal Gaz Anlaşmalarını Konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel Rusya Lideri Vladimir Putin’le telefonla görüştü. İki ilder görüşmede geleceğe yönelik doğal gaz anlaşmaları ve bu konudaki görüşmelere hız verilmesi konularını konuştu.

Alman Hükümet Sözcüsü telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Geleceğe dönük doğal gaz anlaşmalarına ilişkin görüşmelerin hızlandırılması konusundaki aciliyeti karşılıklı olaral dile getirdiler” dedi.

Almanya Kuzey Akım 2 doğal gaz hattı açıldıktan sonra da Ukrayna’nın transit ülke olarak kalmaya devam etmesini talep ediyor. Doğal gazın Ukrayna üzerinden geçişi bu ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyor.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının da halen işler durumda olan Kuzey Akım 1 hattıyla birlikte işlemeye başlamasının Avrupa ülkeleri için doğal gaz maliyetlerini ciddi oranda düşürmesi bekleniyor. Kuzey Akım 2’nin önümüzdeki yıl devreye alınması planlanıyor.

Rus Gazprom şirketi son olarak yaptığı açıklamada, boru hattının yüzde 75’lik kısmının tamamlandığını şu ana kadar bin 855 km’lik boru döşeme işlemi yapıldığını duyurdu.

Merkel ve Putin’in telefon konuşmasında ayrıca Suriye Libya’daki son durumu da ele aldıkları ifade edildi.

