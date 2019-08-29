HABER

Putin Ve Merkel Doğal Gaz Anlaşmalarını Konuştu

29.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel Rusya Lideri Vladimir Putin’le telefonla görüştü. İki ilder görüşmede geleceğe yönelik doğal gaz anlaşmaları ve bu konudaki görüşmelere hız verilmesi konularını konuştu

Putin Ve Merkel Doğal Gaz Anlaşmalarını Konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel Rusya Lideri Vladimir Putin’le telefonla görüştü. İki ilder görüşmede geleceğe yönelik doğal gaz anlaşmaları ve bu konudaki görüşmelere hız verilmesi konularını konuştu.

Alman Hükümet Sözcüsü telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Geleceğe dönük doğal gaz anlaşmalarına ilişkin görüşmelerin hızlandırılması konusundaki aciliyeti karşılıklı olaral dile getirdiler” dedi.

Almanya Kuzey Akım 2 doğal gaz hattı açıldıktan sonra da Ukrayna’nın transit ülke olarak kalmaya devam etmesini talep ediyor. Doğal gazın Ukrayna üzerinden geçişi bu ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyor.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının da halen işler durumda olan Kuzey Akım 1 hattıyla birlikte işlemeye başlamasının Avrupa ülkeleri için doğal gaz maliyetlerini ciddi oranda düşürmesi bekleniyor. Kuzey Akım 2’nin önümüzdeki yıl devreye alınması planlanıyor.

Rus Gazprom şirketi son olarak yaptığı açıklamada, boru hattının yüzde 75’lik kısmının tamamlandığını şu ana kadar bin 855 km’lik boru döşeme işlemi yapıldığını duyurdu.

Merkel ve Putin’in telefon konuşmasında ayrıca Suriye Libya’daki son durumu da ele aldıkları ifade edildi.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Doğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası ödülüDoğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası ödülü
Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadıRus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı

Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı

Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1'in Türkiye karasularına girdiği iddia edildi

Dünya bu gemiyi konuşmuştu! Çok tartışılacak Türkiye iddiası

Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi zehirlenerek öldürüldü mü?

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.