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Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 21:30 | Son Güncelleme

Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümünü görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Donbas bölgesine özel statünün verilmesini öngören yasaların oluşturulmasının önemine işaret edilen açıklamada, "İki lider, Ukrayna'nın doğusu krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya, Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğal gaz görüşmelerinin ele alındığı kaydedildi.

Suriye meselesinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Görüşmede, sığınmacıların Suriye'ye dönmesi dahil olmak üzere, ülkedeki insani durumun çözülmesinin önemine işaret edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya merkel putin Rusya Suriye Ukrayna'nın doğusu krizi

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