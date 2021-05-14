HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin ve Paşinyan Telefonla Ateşkesi Görüştü

Putin ve Paşinyan Telefonla Ateşkesi Görüştü

14.05.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin gözlemlenmek zorunda olduğunu söyledi

Putin ve Paşinyan Telefonla Ateşkesi Görüştü

Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin gözlemlenmek zorunda olduğunu söyledi.

Görüşmenin Ermenistan’ın talebi üzerine yapıldığı ifade ediliyor. Ermenistan, Azerbaycan ordusunun kendi topraklarına girdiği iddiasında bulunarak bu konuda bir soruşturma başlattı. Ermenistan ayrıca Azeri askerlerine müdahale ederek ilerleyişi ve sınır ihlalini durdurduğunu öne sürdü.

Azerbaycan tarafıysa bu iddiaları reddediyor ve kendisinin sınır bölgesindeki güvenliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunduğunu ifade ediyor.

Telefon görüşmesinde Paşinyan’ın Putin’e Azerbaycan’ın ihlalleri konusunda Kolektif Güvenlik Anlaşması Organizasyonu’na başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Kremlin Sarayı’ndan görüşmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada Paşinyan’ın yapıcı bir diyalog ve işbirliğiyle sorunların çözümü yönünde görüşlerini belirttiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Rusya’nın Bakü ve Erivan’la yakın ilişkilere ve arabuluculuk konusunda faaliyetlerine devam edeceğine dikkat çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı!Dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.