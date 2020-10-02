Putin ve Paşinyan'dan "yabancı savaşçılar" uyarısı

Diğer yandan Karabağ'da Türkiye yanlısı 28 Suriyeli savaşçının öldüğü bildirildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ortadoğu’dan getirilen yabancı savaşçıların Dağlık Karabağ’da çatışmalara dahil olması konusunda “ciddi endişe” duyduklarını bildirdi.

Kremlin'den Cuma günü yapılan açıklamada iki liderin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek "Her iki taraf da, Ortadoğu’daki yasa dışı silahlı gruplara ait militanların (Dağlık Karabağ’da) askeri harekata katıldığına dair ulaşan bilgiler konusunda ciddi endişe duymaktadır” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü bir açıklama yaparak Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğini bildirmiş, tüm ülkeleri, "yabancı terörist ve paralı askerlerin çatışmalarda kullanılmasını önlemeye" çağırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Perşembe akşamı Brüksel'deki Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yaptığı açıklamada, Suriyeli "cihatçı gruplar"dan 300 kadar savaşçının Dağlık Karabağ'a yerleştirildiği yönünde istihbarat raporları bulunduğunu belirterek Ankara'dan konuyla ilgili "açıklama" talep etmişti.