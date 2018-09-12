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Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 09:51 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti başkanı Şi Cinping, Doğu Ekonomik Forumu'nda görüştükten sonra, "Uzak Doğu Sokakları" adlı sergini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Başkanı Şi Cinping ile birlikte havyarlı "krep" hazırlayarak yedi.

Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

Devlet liderleri sergini ziyaret ettikleri sırada birlikte krep hazırladılar. "Rus deniz ürünleri ve Rusya pazarı" önüne gelen liderler önlük giyerek, krep pişirmeye karar verdi. Başkanlar daha sonra pişirdikleri kreplere kırmızı ve siyah havyar ilave ederek yedi. Putin krep pişirmede Çinli misafirinin yeteneğini takdir etti. Çinli mevkidaşı ise "Evet, yuvarlak olarak yaptım" diyerek Putinin şakasına cevap verdi. Daha sonra Putin, Şi Cinping ile Rus geleneği olan votka içti. Başkanlara daha sonra etkinlikteki bir balık işleme tesisinin inşası, yenilikçi bir yengeç avcılığı teknesi ve bu gibi diğer ekonomik projeler sunuldu.

Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen "Doğu Ekonomik Formu" çerçevesinde Şi Cinping ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki konuları tartıştılar.

Rusya ve Çin'in siyaset, güvenlik ve savunma alalarında güvene dayalı bir ilişki geliştirdiğini ifade eden Putin, Çin Devlet Başkanına "Rus-Çin ilişkilerinin gelişimine şahsen çok dikkat ettiğinizi biliyorum. Sizinle düzenli iletişim halindeyiz. Rusya’da sizi ağırlamaktan memnun oldum" dedi.

Bu yıl iki ülke arasındaki ticaret cirosunun 100 milyar dolar olabileceğini belirten Putin, "Yıllık yüzde 30'dan fazla büyüme var" diye konuştu.

Xi ise, Pekin ve Moskova'nın sürekli temas halinde bulunduğunu ifade ederek, "Sizinle görüş alışverişinde bulunmaya ve yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürmeye hazırım" dedi.

Görüşme hakkında açıklama yapan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Xi ile askeri ve teknik konuları ele aldıklarını belirterek, "Başkanlarımız ve ülkelerimiz arasında büyük dostluğumuz var. Çin ile ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerine bir görüşme yaptık. Sadece ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi değil ayrıca askeri ve teknik konularda da ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kaldık" dedi. İki ülke arasındaki ticaretin zirveye ulaşmasını değerlendiren Putin, "Bunlar umut verici gelişmeler ve 10 yıllık program çerçevesinde gelişen anlaşmaların sonuçları" ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Devlet Başkanı Şi Ciping putin krep Doğu Ekonomik Forum

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