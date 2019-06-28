HABER

Putin ve Trump G20'de görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durumu değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Osaka'daki zirve marjında görüşen Trump ve Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu görüştü.

İki lider, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, her iki ülkenin ortak çıkarının yanı sıra dünya ülkelerine de faydalı olacağı konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durum da ele alındı.

Açıklamada, iki liderin, Trump'ın daha önce Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini söylediği, 21'inci yüzyıl silahların kontrol modeli konusunda iki tarafın da müzakerelere devam etmesine ilişkin anlaşmaya vardığı kaydedildi.

- Putin: "Her iki tarafa da teşekkür ederim"

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Helsinki'deki görüşmeden bu yana birbirimizi uzun süredir görmüyoruz. Doğru, çalışanlarımız çalıştı ve bize Helsinki'de kararlaştırdıklarımıza devam etmek için iyi bir fırsat verdi. Bu yüzden her iki tarafa da teşekkür ederim."

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı! İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!
İslahiye’de, koyunlar derede serinletiliyorİslahiye’de, koyunlar derede serinletiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump G20 G20 Liderler Zirvesi helsinki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

Antalya-Adana uçağında kabin basıncı düştü! Oksijen maskeleri açıldı

Havada korku dolu anlar! Oksijen maskeleri açıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu! David Satterfield kimdir?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.