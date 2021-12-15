Putin ve Xi'den Batı Baskısına Karşı Ortaklık Mesajı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bugün yaptıkları videolu görüşmede, ülkelerinin Batı müdahalesini reddetme ve birbirinin güvenlik çıkarlarını savunma konusunda kararlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Cumhurbaşkanı Xi'nin "Şu anda 'demokrasi' ve 'insan hakları' kisvesi altına girmiş belirli uluslararası güçler Çin ve Rusya'nın içişlerine karışıyor, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin kurallarını hunharca çiğniyor" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Xi, "Çin ve Rusya, birbirinin güvenlikle ilgili çıkarlarını etkili şekilde korumak için ortak çabaları arttırmalı" dedi.

Kremlin’in dış politika Yuri Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Moskova'nın kaygılarını anladığını ve Rusya'nın Batı'dan bağlayıcı nitelikli güvenlik garantileri elde etme çabalarına destek önerisinde bulunduğunu söyledi.

Uşakov ayrıca Putin ve Xi'nin, Avustralya, İngiltere ve ABD arasında oluşturulan AUKUS ortaklığıyla Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD arasında kurulan Hint-Pasifik Dörtlüsü gibi yeni askeri ittifakların oluşturulmasına ilişkin "olumsuz görüşlerini" dile getirdiklerini bildirdi.

Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la benzer formatta gerçekleştirdiği görüşmeden sekiz gün sonra Xi ile yaptığı konuşma, Moskova ve Pekin'in Batı'ya karşı düşmanlık paydasında nasıl yakınlaştırdığını ortaya koydu.

Görüşme, Rusya ve Çin'in Batı'yla ilişkilerinde gerginliğin yükseldiği bu dönemde karşılıklı destek için birbirinden güç aldığının göstergesi. Çin, kötü insan hakları sicili nedeniyle baskı altındayken Rusya, Ukrayna'yı tehdit etmekle suçlanıyor.

Kremlin, Putin'in Xi'yi Biden'la yaptığı görüşme hakkında bilgilendirdiğini kaydetti. Geçen haftaki görüşme sırasında Biden, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etme planları konusunda uyarmış, Putin de güvenlik taahhütlerine ilişkin talebini iletmişti.

Putin, Xi'ye, "Ülkelerimiz arasında içişlerine müdahale etmeme ve birbirimizin çıkarlarına saygılı olma gibi ilkelere dayalı yeni bir işbirliği modeli oluştu" dedi.

Putin ayrıca Xi ile Pekin'de Şubat ayında düzenlenecek Kış Olimpiyatları sırasında biraraya gelmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

Beyaz Saray'dan geçen hafta yapılan açıklamadaysa ABD hükümeti yetkililerinin Çin'in Şincan bölgesindeki Müslüman azınlıklara karşı zulmü ve kötü insan hakları sicili nedeniyle Olimpiyatlar'ı diplomatik olarak boykot edeceğini bildirmişti.

Putin, "Uluslararası sporda işbirliği, sporu ve Olimpik hareketi siyasileştirme girişimlerini reddetme gibi alanlarda birbirimizi desteklediğimizi dile getirmek istedim" şeklinde konuştu.

Rusya Cumhurbaşkanı, ülkesinin Çin'le olan ortaklığını ABD etkisine karşı bir denge unsuru oluşturmak için kullanırken aynı zamanda özellikle enerji alanında karlı anlaşmalara imza attı. Putin ve Xi bu yıl, 20 yıllık dostluk ve ortaklık anlaşmasının süresini uzatma kararı almıştı.

Karşılıklı ticaretin 2021'in ilk 11 ayında yüzde 31 oranında artarak 123 milyar dolara çıktığını kaydeden Putin, iki ülkenin yakın gelecekte ticaret hacmini 200 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

Çin'in Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik ve Sputnik Light aşılarının imalatı için bir uluslararası merkez haline geldiğini söyleyen Putin, altı imalatçıyla yapılan sözleşmelere göre 150 milyon dozdan fazla aşı üretileceğini bildirdi.

