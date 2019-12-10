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Putin ve Zelenskiy, Doğu Ukrayna'da ateşkesin uygulanmasında anlaştı

10.12.2019 03:56 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Paris'te Fransa ve Almanya'nın girişimiyle ilk kez bir araya geldi. İki lider, Doğu Ukrayna'da varılan "tam ve kapsamlı" ateşkesin yıl bitmeden uygulanmasında anlaştı. Rusya destekli güçlerin Doğu Ukrayna'dan çekilmeleri konusunda ise anlaşmaya varılamadı.

Putin ve Zelenskiy, Doğu Ukrayna'da ateşkesin uygulanmasında anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Paris'te Fransa ve Almanya'nın girişimiyle ilk kez bir araya geldi. İki lider, Doğu Ukrayna'da varılan "tam ve kapsamlı" ateşkesin yıl bitmeden uygulanmasında anlaştı.

Görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.

Putin ve Zelenskiy, Doğu Ukrayna'da tarafların "tüm tutukluları karşılıklı olarak serbest bırakması" için çalışma kararı aldı.

Görüşmede Rusya destekli güçlerin Doğu Ukrayna'dan çekilmeleri konusunda ise anlaşmaya varılamadı.

Zelenskiy bu nedenle görüşmede fazla ilerleme sağlanamadığını, Doğu Ukrayna konusunda taviz vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Putin ise Ukrayna'nın anayasasında değişiklik yapmasını, halen ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass bölgesine (Donetsk ve Lugansk) özel statü vermesini ve bölgedeki çatışan taraflara mensup herkes için af çıkarılmasını istediğini söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yı destekleyen ayrılıkçılar

Son 5 yılda neler yaşandı?

2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Doğu Ukrayna'da Kremlin yanlısı ayrılıkçıların Donbass'da kontrolü büyük oranda ele geçirmeleri sonrası başlayan çatışmalarda 13 binden fazla kişi ölmüştü.

Ayrılıkçıların Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan ederek kurduklarını duyurdukları "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri"ni hiçbir ülke tanımamıştı.

NATO ve Batılı bazı istihbarat uzmanları Rusya'yı, ayrılıkçıları, bölgeye muharip birlikler ve ağır silahlar göndererek desteklemekle suçluyor.

Rusya ise suçlamaları reddediyor, bazı "Rus gönüllülerin" ayrılıkçılarına yardımcı olduğunu savunuyor.

Nisan ayında Ukrayna'nın doğusuna barış getirme vaadiyle seçilen eski komedyen Vladimir Zelenskiy, Eylül ayında Rusya'yla Kırım ve Donbas'ta büyük bir tutuklu takası için anlaşmıştı.

Zelenskiy geçen ay da Ukrayna askerlerini ülkenin doğusundaki Stanytsia Luhansk, Petrivske ve Zolote kaabalarından çekmişti.

Rusya da yine geçen ay yaklaşık bir yıl sonra Kırım Yarımadası açıklarında el koyduğu üç gemiyi Ukrayna'ya iade etmişti.

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