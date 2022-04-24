Putin ve Zelenskiy öncesi Türkiye ziyareti! BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ve Ukrayna ziyareti öncesi Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres, Ankara ziyaretinin ardından 26 Nisan’da Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Moskova ziyaretinin ardından da 28 Nisan’da Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya gelecek.

Bu kapsamda Guterres'in Moskova ve Kiev ziyaretlerinden önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olması dikkatleri çekti.

(DHA-AA)



