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Putin ve Zelenskiy Ukrayna’nın doğusu için görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’nın doğusunda yaşanan kriz üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’nın doğusunda yaşanan kriz üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin Ukrayna’nın girişimleri ile yapıldığı belirtilerek, “Liderler Ukrayna’nın doğusundaki yerleşim yerlerinin durumu ve iki tarafın tutuklularının iadeleri için işbirliği konuları üzerine görüştü. Liderler bu çalışmalara uzmanlar seviyesinde devam etmek konusunda anlaştı” denildi.

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