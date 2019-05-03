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Putin, Venezuela gündemiyle Rusya Güvenlik Konseyini topladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela’da gelişen olaylarla ilgili güvenlik konseyi üyeleriyle bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son dönemlerde Rusya’da ve dünyada gelişen olaylarla ilgili güvenlik konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela’da gelişen olaylarla ilgili güvenlik konseyi üyeleriyle bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son dönemlerde Rusya’da ve dünyada gelişen olaylarla ilgili güvenlik konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Putin toplantıda Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri olan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Devlet Duması Başkanı Viyaçeslav Volodin, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vaino, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandır Bornikov, Dış İstihbarat Direktörü Sergey Narşykin, Çevre Koruma ve Ekoloji Başkanlığı Temsilcisi Sergey İvanov ile Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

Ana gündem konusu Venezuela oldu
Vladimir Putin başkanlığında gerçekleşen toplantıda Putin tarafından üyelere son günlerde gerçekleştirdiği temaslarla ilgili bilgi verildi. Putin üyelere Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda ayrıntılı bilgiler sundu. Putin’in Çin ziyaretinde toplantıda görüşülen konular arasında yer aldı. Toplantıda en önemli gündem maddesi ise Venezuela konusu oldu. Venezuela’da Maduro iktidarına karşı çıkan ayaklanmalar, askeri darbe girişimi ve Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkiler üyeler tarafından tartışılarak bu konuyla ilgili özel bir çalışma yapıldı. Kremlin’den yapılan açıklamada toplantıların detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

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