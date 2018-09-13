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Putin Vostok-2018’i izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatı Vostok-2018’in ana etabını izledi

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya bölgesinde devam eden Vostok-2018 askeri tatbikatını izledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin'in, tatbikatı yerinde takip etmek için Sibirya’nın Zabaykal bölgesindeki Tsugol poligonuna gittiği belirtildi.

Putin, 11 Eylül’de başlayan tatbikatın ana etabını Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Moğolistan Silahlı Kuvvetler Birliği Komutanı Ganselem Lhagvasuren ile izledi.

Sahadaki mobil kontrol noktasını da denetleyen Putin, tatbikatın ardından bazı Rus, Çinli ve Moğol askerlere madalyalarını takdim etti.

Putin, poligonda yaptığı konuşmada, Rus ordusunun ve donanmasının ilk defa zor ve büyük ölçekli bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Tatbikatın Tsugol poligonunda yapılan ana etabının yüksek seviyede gerçekleştiğini ifade eden Putin, tüm birimlerin potansiyel askeri tehditlere karşı başarılı bir şekilde yeteneklerini gösterdiğini vurguladı.

Putin, “Rusya, barışsever bir devlettir. Bizim saldırgan planlarımız olmaz, olamaz. Bizim dış politikamız ilgilenen tüm ülkelerle yaratıcı iş birliğini hedeflemektedir. İşte bu yüzden dünyadaki 59 ülkeden 87 gözlemci bu tatbikatı izliyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya tarihindeki en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olan Vostok-2018'e 300 bine yakın asker, binden fazla uçak, helikopter, insansız hava aracı, 36 bine yakın tank, zırhlı ve diğer askeri araçlar ile 80’e yakın gemi katılıyor.

17 Eylül'de sona erecek tatbikata Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de iştirak ediyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Vostok-2018

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