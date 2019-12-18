Putin Yabancı Ajan Yasasını Genişletti Basına Cezalar Yolda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeli basın kuruluşları için çalışan gazeteci ve blog yazarlarının da “ajan” olarak kaydedildiği “yabancı ajan yasası”nı ihlal edenlere hapis ve para cezası getiren yasayı imzaladı.

Genişletilmiş yeni yabancı ajan yasası, şüpheli basın kuruluşları için çalışanlara yayınladıkları materyalleri “yabancı bir ajan tarafından yapılmıştır” şeklinde sınıflandırması zorunluğu getiriyor. Yasanın getirdiği bir başka zorunluluk da bu çalışanların işlerini ve mali kayıtlarını düzenli teftiş ve soruşturmalar için sunması.

Putin’in imzaladığı yasayı ihlal eden kişilere 800 dolara kadar, yönetici ve yetkililere 1600 dolara kadar ve basın kuruluşlarına 16 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

Yasa ihlalinin bir yıl içinde tekrarı durumunda bireysel ceza 1600 dolar ya da 15 gün hapis olacak. Bu ceza yöneticiler için 3 bin 200 dolara, kuruluşları içinse 80 bin dolara çıkacak.

Yasa, 1 Şubat 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.