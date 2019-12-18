Putin Yabancı Ajan Yasasını Genişletti Basına Cezalar Yolda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeli basın kuruluşları için çalışan gazeteci ve blog yazarlarının da “ajan” olarak kaydedildiği “yabancı ajan yasası”nı ihlal edenlere hapis ve para cezası getiren yasayı imzaladı.
Genişletilmiş yeni yabancı ajan yasası, şüpheli basın kuruluşları için çalışanlara yayınladıkları materyalleri “yabancı bir ajan tarafından yapılmıştır” şeklinde sınıflandırması zorunluğu getiriyor. Yasanın getirdiği bir başka zorunluluk da bu çalışanların işlerini ve mali kayıtlarını düzenli teftiş ve soruşturmalar için sunması.
Putin’in imzaladığı yasayı ihlal eden kişilere 800 dolara kadar, yönetici ve yetkililere 1600 dolara kadar ve basın kuruluşlarına 16 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.
Yasa ihlalinin bir yıl içinde tekrarı durumunda bireysel ceza 1600 dolar ya da 15 gün hapis olacak. Bu ceza yöneticiler için 3 bin 200 dolara, kuruluşları içinse 80 bin dolara çıkacak.
Yasa, 1 Şubat 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.
İnsan hakları grupları, Rusya’da basın kuruluşları ve gazetecileri hedef alan bu tür yasalara ifade özgürlüğünü kısıtladıkları gerekçesiyle tepki gösteriyor. Kremlin’e göreyse bu yasalar yabancı müdahalelere karşı Rusya’nın egemenliğini korumanın en etkili yolu.
Yabancı ajan yasası pratikteyse ABD hükümetinin fonladığı basın kuruluşlarını hedef alıyor. Voice of America ile Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) bu kuruluşlardan bazıları.
2017’de Rusya sermayeli RT kanalının ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine yabancı ajan olarak kaydedilmesi üzerine, Moskova da karşı adım atmıştı.
Ancak Putin’in imzasıyla genişleyen yeni yasanın ABD medyasının ötesinde Rus vatandaşları için de sonuçları olabileceği belirtiliyor. Gözlemciler, yasanın muğlak ifadeler içermesi nedeniyle şüpheli içerikleri internette paylaşan ya da yabancı kaynaklardan herhangi bir gelir elde eden her Rus vatandaşının da hedef olabileceğini söylüyor.
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