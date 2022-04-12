Putin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri tutuklandı

Ukraynalı yetkililer, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı ve Rus yanlısı muhalefet partisi lideri olan Ukraynalı oligark Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Medvedçuk, ülkede savaş başlamadan önce ev hapsindeydi. Çatışmalar başladıktan kısa süre sonra firar eden Medvedçuk, Ukrayna’nın SBU gizli servisi tarafından yürütülen özel bir operasyonda yakalandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Ivan Bakanov, teşkilatın Telegram kanalında Medvedçuk'un tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Bakanov’un açıklaması, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin sosyal medya hesabından Medvedçuk’un kelepçeli halde bir fotoğrafını paylaşmasının ardından geldi. Medvedçuk, fotoğrafta Ukrayna bayrağı armalı bir kamuflaj üniforması giyerken görülüyor.

Medvedçuk, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisinin liderliğini yapıyor.

Vatan hainliğinden yargılanan Medvedçuk, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Ayrıca Putin, Medvedçuk'un en küçük kızının vaftiz babası.

