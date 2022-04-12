HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri tutuklandı

Putin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri tutuklandı

12.04.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı muhalefet lideri Viktor Medvedçuk, özel bir operasyonla yakalandı. Ülkedeki savaş öncesi ev hapsinde tutulan Medvedçuk, bir süredir firariydi.

Putin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri tutuklandı

Ukraynalı yetkililer, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı ve Rus yanlısı muhalefet partisi lideri olan Ukraynalı oligark Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Medvedçuk, ülkede savaş başlamadan önce ev hapsindeydi. Çatışmalar başladıktan kısa süre sonra firar eden Medvedçuk, Ukrayna’nın SBU gizli servisi tarafından yürütülen özel bir operasyonda yakalandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Ivan Bakanov, teşkilatın Telegram kanalında Medvedçuk'un tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Bakanov’un açıklaması, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin sosyal medya hesabından Medvedçuk’un kelepçeli halde bir fotoğrafını paylaşmasının ardından geldi. Medvedçuk, fotoğrafta Ukrayna bayrağı armalı bir kamuflaj üniforması giyerken görülüyor.

Medvedçuk, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisinin liderliğini yapıyor.

Vatan hainliğinden yargılanan Medvedçuk, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Ayrıca Putin, Medvedçuk'un en küçük kızının vaftiz babası.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden’dan enflasyona karşı etanol adımıBiden’dan enflasyona karşı etanol adımı
'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme
Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi! Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

New York'ta metroya saldırı! İşte fotoğraflar

New York'ta metroya saldırı! İşte fotoğraflar

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.