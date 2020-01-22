Putin Yeni Hükümetle Neyi Hedefliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göreve yeni atadığı Başbakan Mihail Mişustin’in liderliğindeki yeni hükümete resmi olarak onay verdi. Başbakan yardımcılığı ve ekonomi bakanlığı görevini de yeni isimler üstlenirken, maliye, savunma, enerji, tarım ve dışişleri bakanlıklarındaki yetkililer görevlerine devam ediyor.

Yeni hükümet, Putin’in gündeme getirdiği anayasa değişikliği önerilerini takiben sürpriz şekilde istifa eden eski Başbakan Dimitri Medvedev hükümetinin yerine kuruldu. Putin siyasi arenada büyük çalkalanmalara neden olan önerilerinde, 2024 yılında bitecek olan görev süresinin uzatılmasını sağlayacak yeni bir anayasanın referanduma sunulmasını gündeme getirmişti.

Sovyetler Birliği dönemindeki istihbarat birimi KGB’nin eski ajanlarından olan Putin, 1999 yılından bu yana Rus siyasetinde liderlik rolü üstleniyor. Putin, ülkedeki gelir eşitsizlikleri ve altyapı eksikliği gibi sorunlarla mücadele etme sözü veriyor ancak muhalifleri tarafından anayasal değişiklikleri kendi gücünü garanti altına alma amacıyla gündeme getirmekle suçlanıyor.