Putin Yeni Hükümetle Neyi Hedefliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göreve yeni atadığı Başbakan Mihail Mişustin’in liderliğindeki yeni hükümete resmi olarak onay verdi. Başbakan yardımcılığı ve ekonomi bakanlığı görevini de yeni isimler üstlenirken, maliye, savunma, enerji, tarım ve dışişleri bakanlıklarındaki yetkililer görevlerine devam ediyor.
Yeni hükümet, Putin’in gündeme getirdiği anayasa değişikliği önerilerini takiben sürpriz şekilde istifa eden eski Başbakan Dimitri Medvedev hükümetinin yerine kuruldu. Putin siyasi arenada büyük çalkalanmalara neden olan önerilerinde, 2024 yılında bitecek olan görev süresinin uzatılmasını sağlayacak yeni bir anayasanın referanduma sunulmasını gündeme getirmişti.
Sovyetler Birliği dönemindeki istihbarat birimi KGB’nin eski ajanlarından olan Putin, 1999 yılından bu yana Rus siyasetinde liderlik rolü üstleniyor. Putin, ülkedeki gelir eşitsizlikleri ve altyapı eksikliği gibi sorunlarla mücadele etme sözü veriyor ancak muhalifleri tarafından anayasal değişiklikleri kendi gücünü garanti altına alma amacıyla gündeme getirmekle suçlanıyor.
Yeni hükümetin göreve başladığını ilan ederek açıklamalarda bulunan Putin, “En önemli görev vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek ve devlet yapımızı ve ülkeminizin dünyadaki yerini güçlendirmektir. Bunlar kesinlikle ulaşabilir hedefler” şeklinde konuştu.
Başbakan yardımcılığı görevine, 2013 yılından bu yana Putin’in ekonomi danışmanlığını yürüten 60 yaşındaki Andrei Belousov getirildi. Belousov 2018 yılında, Putin’in ekonomi danışmanlığı görevine devam ettiği dönemde büyük metal ve madencilik firmalarına yönelik yeni vergi uygulamaları getirmeyi önermiş ancak bu önerisine yeterli desteği bulamamıştı.
Mişustin liderliğinde devam edecek hükümetin ekonomiden sorumlu yeni bakanıysa Maxim Reshetnikov olacak. Önceden bölgesel valilik görevinde olan 40 yaşındaki Reshetnikov, eski ekonomi bakanı Maxim Oreshkin’in yerini aldı.
Vladimir Putin’in ekonomi alanındaki başarılarını güvence altına alma çabasıyla bu değişikliklere başvurduğunu söyleyen, kimliklerini gizli tutan, hükümete yakın iki kaynak bu adımın aynı zamanda risk de taşıdığının altını çiziyor.
Putin’in, özellikle hükümetin ekonomiden sorumlu ekibini etkileyen görev değişiklikleri sayesinde devlet harcama bütçesiyle ilgili hayata geçirmek istediği planları hızlandırmayı umduğu tahmin ediliyor. Sözkonusu plan kapsamında Putin, bu yıl ile 2024 arasında 404 milyar dolarlık bir harcamayla Rusya’nın duraksamış ekonomisine can katmayı hedefliyor. Bu planın kapsadığı 13 farklı alana sağlık, eğitim ve altyapı sektörleri de dahil.
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