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Putin, Zelenskiy ile diyalog kuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni Ukrayna Devlet Başkanı yönetimiyle diyalog hattı kuracağını söyledi.Rusya basınına açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ne olursa olsun, Rusya’nın dış politikasına yön veren ve Ukrayna ile ilişkilerimizi belirleyen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladimir Zelenskiy’nin açıklamalarına ve icraatlarına göre Ukrayna yönetimiyle irtibat hattı oluşturacak” ifadelerini kullandı.Zelenskiy yönetiminin stratejilerinin Rusya’ya uymaması halinde Moskova’nın nasıl bir yöntem izleyeceğine dair sorulan soruları cevapsız bırakan Peskov, Ukrayna’da gözaltında tutulan Rusya vatandaşları ile ilgili Zelenskiy’den net açıklamalar ve çözümler beklediklerini ifade etti.Ukraynalı ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden yüzde 74 oy oranıyla galip çıkan taraf olmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni Ukrayna Devlet Başkanı yönetimiyle diyalog hattı kuracağını söyledi.
Rusya basınına açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ne olursa olsun, Rusya’nın dış politikasına yön veren ve Ukrayna ile ilişkilerimizi belirleyen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladimir Zelenskiy’nin açıklamalarına ve icraatlarına göre Ukrayna yönetimiyle irtibat hattı oluşturacak” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy yönetiminin stratejilerinin Rusya’ya uymaması halinde Moskova’nın nasıl bir yöntem izleyeceğine dair sorulan soruları cevapsız bırakan Peskov, Ukrayna’da gözaltında tutulan Rusya vatandaşları ile ilgili Zelenskiy’den net açıklamalar ve çözümler beklediklerini ifade etti.
Ukraynalı ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden yüzde 74 oy oranıyla galip çıkan taraf olmuştu.

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