Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’da füze konuşlandırması ve geliştirmeye başlaması halinde yalnızca füzelerin yerleştirileceği ülkeleri değil ABD’nin kendisini de hedef alacaklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Gostiniy Dvor binasında gerçekleştirdiği yıllık Federal Meclis ile ulusa sesleniş konuşmasında ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında yaşanan Orta Menzilli Nükleer Anlaşma (INF) krizi devam ederken Putin Avrupa’ya füze konuşlandıracak ilk ülkenin Rusya olmayacağını aktardı. Öte yandan ABD’nin tüm hamlelerine karşılık vereceklerini belirten Rus lider, "Rusya Avrupa’da orta menzilli nükleer silahlar konusunda olabilecek her türlü gelişmeye karşılık verecektir. Bununla birlikte Rusya sadece füzelerin konuşlandırıldığı ülkeleri değil bu kararın alındığı toprakların da kendisini de hedef alacaktır" dedi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum