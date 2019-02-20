Putin'den ABD'ye füze resti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasından çekilmesiyle Avrupa'ya füze konuşlandırma kararı alması halinde, aynı karşılığı vereceklerini söyledi.

Putin parlamentoda yaptığı yıllık konuşmada ulusal güvenliklerini tehdit edecek bir adıma karşı, Rusya'nın sadece o füzelere ev sahipliği yapan ülkelere değil aynı zamanda bu kararların alındığı "merkezlere" de karşı silahlar konuşlandıracağını ifade etti.

NATO'nun başlıca gücü ABD, Washington ile Moskova arasında 30 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan ve 500 ila 5 bin 500 menzilli füzeleri yasaklayan INF anlaşmasından Rusya'nın şartları ihlal ettiğini öne sürerek çekilmişti. Washington'ın suçlamalarını reddeden Rusya da geçtiğimiz haftalarda anlaşmadan ayrılacağını açıklamıştı.

"İlk konuşlandıran biz olmayacağız"

Putin, Rusya'nın çatışma arayışında olmadığını ve INF'nin bozulmasıyla füze yerleştiren ilk tarafın kendileri olmayacağını belirtti. Konuşmasında ABD'yi "mutlak askeri üstünlük hayallerinden vazgeçmeye" çağıran Putin, Rusya'nın yanıtının "etkili ve tesirli" olacağını söyledi.