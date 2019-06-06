HABER

Putin’den ABD’ye Nükleer Anlaşma Çağrısı

06.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların kontrolunu sağlayan uluslararası sistemin çökme riskinin yüksek olduğunu söyledi. Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’ten çekilmesinin küresel güvenliği istikrarsızlaştırdığını da savundu

Putin’den ABD’ye Nükleer Anlaşma Çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların kontrolunu sağlayan uluslararası sistemin çökme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Uluslararası Ekonomi Forumu için St. Petersburg’da bulunan Putin, yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması START’ın uzatılması için Washington’la başlaması gereken görüşmelerin hala başlamadığını belirtti.

START’ın uzatılmasını görüşmeye hazır olduklarını belirten Vladimir Putin, kimse istemezse Rusya’nın da anlaşmadan çekileceğini vurguladı.

Ancak Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinin, bir çeşit iyimserlik yarattığını da sözlerine ekledi.

Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’ten çekilmesinin küresel güvenliği istikrarsızlaştırdığını da savundu; ancak Washington’un sorumluluk üstlenmeleri gerektiğinin bilincine varmaya başladığını da kaydetti. Rus lider, ABD’nin Romanya’da füze konuşlandırmasınınsa INF’in ihlali olduğunu söyledi.

8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından yenilenen START, 2021 yılında sona erecek.

“ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi felaket olur”

Rusya Devlet Başkanı’nın gündeminde Venezuela’daki hükümet krizi de vardı. Putin, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin felaket olacağını, Washington’un müttefiklerinin bile böyle bir hamleyi desteklemediğini söyledi.

Rus teknisyenlerin, Rus ordusuna ait donanım için Venezuela’da kaldığını da belirten Putin, ülkede özel askeri üsler kurdukları iddialarını ise yalanladı.

Papa ile görüşecek

Bu arada Putin, 4 Temmuz’da Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis tarafından Vatikan’da kabul edilecek.

Vatikan ve Kremlin’in doğruladığı görüşme, Papa Francis'in Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin önünü açabilir.

Papa Francis 2013’te seçilmesinden bu yana Putin’le üç defa görüştü; ancak daha önce hiçbir Papa, davet edilmelerine rağmen Rusya’ya gitmedi.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Binali Yıldırım İstanbul’daki Kürt Oyları İçin Diyarbakır’daBinali Yıldırım İstanbul’daki Kürt Oyları İçin Diyarbakır’da
‘Tanker Saldırılarının Raporu Güvenlik Konseyi’ne Sunulacak’‘Tanker Saldırılarının Raporu Güvenlik Konseyi’ne Sunulacak’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

'Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı' iddiası

'Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı' iddiası

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması

Kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.