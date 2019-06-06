Putin’den ABD’ye Nükleer Anlaşma Çağrısı

8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından yenilenen START, 2021 yılında sona erecek.

Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’ten çekilmesinin küresel güvenliği istikrarsızlaştırdığını da savundu; ancak Washington’un sorumluluk üstlenmeleri gerektiğinin bilincine varmaya başladığını da kaydetti. Rus lider, ABD’nin Romanya’da füze konuşlandırmasınınsa INF’in ihlali olduğunu söyledi.

Ancak Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinin, bir çeşit iyimserlik yarattığını da sözlerine ekledi.

START’ın uzatılmasını görüşmeye hazır olduklarını belirten Vladimir Putin, kimse istemezse Rusya’nın da anlaşmadan çekileceğini vurguladı.

Uluslararası Ekonomi Forumu için St. Petersburg’da bulunan Putin, yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması START’ın uzatılması için Washington’la başlaması gereken görüşmelerin hala başlamadığını belirtti.

“ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi felaket olur”

Rusya Devlet Başkanı’nın gündeminde Venezuela’daki hükümet krizi de vardı. Putin, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin felaket olacağını, Washington’un müttefiklerinin bile böyle bir hamleyi desteklemediğini söyledi.

Rus teknisyenlerin, Rus ordusuna ait donanım için Venezuela’da kaldığını da belirten Putin, ülkede özel askeri üsler kurdukları iddialarını ise yalanladı.

Papa ile görüşecek

Bu arada Putin, 4 Temmuz’da Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis tarafından Vatikan’da kabul edilecek.

Vatikan ve Kremlin’in doğruladığı görüşme, Papa Francis'in Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin önünü açabilir.

Papa Francis 2013’te seçilmesinden bu yana Putin’le üç defa görüştü; ancak daha önce hiçbir Papa, davet edilmelerine rağmen Rusya’ya gitmedi.

