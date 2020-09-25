Putin’den ABD’ye “Seçimlerimize Müdahale Etmeyelim” Teklifi

Rusya Cumhurbaşkanı, “İki ülkenin seçim süreçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, yüksek teknoloji yöntemlerinin kullanımı dahil olmak üzere, birbirinin iç işlerine müdahale etmeyecekleri yönünde karşılıklı güvence vermesini teklif ediyorum” dedi.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde açıklama yapan Putin, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden konumlandırılması çağrısı yaptı, iki ülke arasında siber alanda olayların engellenmesi amacıyla anlaşma önerisinde bulundu.

Putin’den iletişim kanallarının yeniden kurulması çağrısı

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, “Günümüzün en önemli stratejik zorluklarından biri dijital alanda büyük çaplı bir çatışma yaşanması riski. ABD’ye bir kez daha ilişkilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında yeniden konumlandırılması amacıyla uygulamaya dönük önlemlerden oluşan kapsamlı bir programa onay vermesi çağrımızı yineliyoruz” dedi.

Rus lider, iki ülkenin siber alanda meydana gelmesi olası olayları önlemek amacıyla anlaşma yapması önerisinde bulundu. Putin ABD ile yapılmasını teklif ettiği anlaşmayı, 1972 yılında ABD ve Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş’ın zirve yaptığı dönemde deniz ve havada meydana gelebilecek olaylarda gerilimin tırmanmasını önlemek için yapılan anlaşmaya benzetti.

Putin iki ülkenin güvenlik konularında önemli uluslararası bilgilere ilişkin görüşmelerin yapılması için ilgili kurumlar arasında iletişim kanallarının yeniden kurulması çağrısında bulundu.

Microsoft uyarmıştı

Rusya, aksini gösteren bulgular olmasına rağmen, 2020 seçim kampanyasına müdahale etme girişiminde bulunduğu iddialarını yalanladı.