Putin’den ABD’ye “Seçimlerimize Müdahale Etmeyelim” Teklifi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ABD’ye, iki ülkenin birbirinin seçimlerine siber yollarla müdahale etmeme güvencesi vereceği bir anlaşma önerdi.
ABD’de 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde açıklama yapan Putin, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden konumlandırılması çağrısı yaptı, iki ülke arasında siber alanda olayların engellenmesi amacıyla anlaşma önerisinde bulundu.
Rusya Cumhurbaşkanı, “İki ülkenin seçim süreçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, yüksek teknoloji yöntemlerinin kullanımı dahil olmak üzere, birbirinin iç işlerine müdahale etmeyecekleri yönünde karşılıklı güvence vermesini teklif ediyorum” dedi.
Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler, ABD’de seçimlerin yaklaştığı sırada, Soğuk Savaş sonrası en gergin dönemlerden birini yaşıyor.
ABD istihbarat kurumları, Rusya’nın, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerini sonuçlarının Donald Trump’ın lehine olmasını sağlamak amacıyla rakibi Hillary Clinton’ın seçim kampanyası ekibini hedef alarak seçime müdahale ettiği sonucuna varmıştı.
Putin’den iletişim kanallarının yeniden kurulması çağrısı
Rusya Cumhurbaşkanı Putin, “Günümüzün en önemli stratejik zorluklarından biri dijital alanda büyük çaplı bir çatışma yaşanması riski. ABD’ye bir kez daha ilişkilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında yeniden konumlandırılması amacıyla uygulamaya dönük önlemlerden oluşan kapsamlı bir programa onay vermesi çağrımızı yineliyoruz” dedi.
Rus lider, iki ülkenin siber alanda meydana gelmesi olası olayları önlemek amacıyla anlaşma yapması önerisinde bulundu. Putin ABD ile yapılmasını teklif ettiği anlaşmayı, 1972 yılında ABD ve Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş’ın zirve yaptığı dönemde deniz ve havada meydana gelebilecek olaylarda gerilimin tırmanmasını önlemek için yapılan anlaşmaya benzetti.
Putin iki ülkenin güvenlik konularında önemli uluslararası bilgilere ilişkin görüşmelerin yapılması için ilgili kurumlar arasında iletişim kanallarının yeniden kurulması çağrısında bulundu.
Microsoft uyarmıştı
Rusya, aksini gösteren bulgular olmasına rağmen, 2020 seçim kampanyasına müdahale etme girişiminde bulunduğu iddialarını yalanladı.
Microsoft, iki hafta önce Rusya, Çin ve İran’la bağlantılı korsanların hem Cumhuriyetçi Trump hem de Demokrat Biden’la bağlantılı kişilere yönelik casusluk faaliyeti içinde olduğunu belirtmişti.
Reuters haber ajansı 9 Eylül’deki haberinde, Microsoft’un Joe Biden’ın seçim kampanyasında görevli danışmanlık firmalarından birini, Rusya’da devlet destekli korsanlar olduğundan şüphelenilen kişiler tarafından hedef alındığı yönünde uyardığını aktarmıştı. Kremlin Reuters’ın bu haberi için “saçmalık” ifadesini kullanmıştı.