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Putin'den ABD'ye Yeni Silah Yarışı Başlatma Suçlaması

17.12.2020 21:00 | Son Güncelleme:
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Putin'den ABD'ye Yeni Silah Yarışı Başlatma Suçlaması

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Corona salgını nedeniyle online olarak düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında, Amerika'yı yeni bir silah yarışı başlatmakla suçladı ve Moskova'nın buna karşılık vermek için hipersonik yani ses hızından daha hızlı silahlar geliştirmeye zorlandığını söyledi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Corona salgını nedeniyle online olarak düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında, Amerika'yı yeni bir silah yarışı başlatmakla suçladı ve Moskova'nın buna karşılık vermek için hipersonik yani ses hızından daha hızlı silahlar geliştirmeye zorlandığını söyledi.

Putin, yeni bir silah yarışının riskleri konusundaki soruya, "Yarış çoktan başladı, bu çok açık" dedi.

Putin, Amerika-Rusya arasındaki nükleer dengeyi sağlayan son anlaşma olan, süresi 2021 yılı Şubat ayında dolacak Yeni START anlaşmasının bir yıllığına uzatılması için Washington'a çağrıda bulunmuştu.

Amerika'nın yeni seçilen başkanı Joe Biden'ın bu mesele üzerinde diyaloğa açık olduğuna inandığını söyleyen Putin, "Amerikalı ortaklarımızın da harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

2010 yılında imzalanan Yeni START (Stratejik Silah Azaltma) Anlaşması, Amerika ve Rusya'nın sahaya konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının, füzelerin ve bombardıman uçaklarının sayısına kısıtlama getiriyor.

Putin ayrıca Joe Biden yönetimi sırasında Rusya ve Amerika arasında en azından bazı sorunların giderilmesini umduğunu belirtti ve "Amerika'nın yeni seçilen başkanının neler olup bittiğini anlayacağını varsayıyoruz. Kendisi hem iç hem dış politika konularında deneyimli. Ortaya çıkan tüm pürüzlerin ya da en azından bir kısmının yeni yönetim altında giderilmesini umuyoruz" dedi.

"Navalny zehirlemeye değecek biri değil"

Putin yıllık basın toplantısında ayrıca Rus devlet güvenlik yetkililerinin muhalif siyasetçi Alexei Navalny'yi zehirledikleri şeklinde medyada yer alan haberlerin Amerika'nın kendisine yönelik karalama kampanyasının bir parçası olduğunu savundu ve Navalny'nin zehirlemeye değecek kadar önemli biri olmadığını söyledi.

Putin'i en çok eleştiren muhalif siyasetçilerden biri olan Alexei Navalny, Ağustos ayında Rusya'da bir iç hat uçak yolculuğu sırasında baygınlık geçirdikten sonra Almanya'ya götürülerek tedavi altına alınmış, üç Avrupa ülkesinde yapılan laboratuvar testleri, Navalny'nin Soyvet stili bir sinir gazı olan Noviçok ile zehirlendiğini tespit etmiş, ancak Rusya, bu iddiayı reddetmişti.

Araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat ve Rus medya kuruluşu The Insider, uçuş kayıtları ve cep telefonu coğrafi konum verilerinden alıntı yaparak, Alman yayın kuruluşu Der Spiegel ve CNN televizyonuyla işbirliği içinde yürütülen soruşturmanın sonuçlarını yayınladı.

Navalny'nin de destek verdiği soruşturma, Rus güvenlik ve istihbarat dairesi FSB'den suikastçıların kimliğinin belirlendiğini, bu kişilerin Navalny'yi yıllardır takip ettiğini bildirdi. Soruşturma ayrıca Navalny'yi zehirleme operasyonunun ardındaki laboratuvarların adının ve istihbarat ajanlarının kimliğini açıkladı.

Soruşturmanın Amerikan istihbarat dairelerinin sağladığı verilerle uydurulduğunu söyleyen Putin ise bu bulguları reddetti.

Rusya Cumhurbaşkanı, "Bunlar Rusya liderlerine saldırmak için oynanan oyunlardır" dedi.

Navalny'nin Amerikan istihbaratının desteğinden hoşlandığını ima eden Putin, bunun, Rus istihbaratının gözünün Navalny üzerinde olması için haklı bir gerekçe oluşturduğunu söyledi. Navalny ise bu suçlamayı reddediyor.

Putin sözlerini, "Ama bu, onun zehirlenmesi gerektiği anlamına gelmiyor, ona kimin ihtiyacı var ki? Eğer biri Navalny'yi zehirlemek isteseydi işini bitirirlerdi" şeklinde sürdürdü.

Navalny'nin adını kamuoyunun önünde kullanmaktan kaçınan Putin, muhalif siyasetçiye "Berlin kliniğinden gelen hasta" olarak atıfta bulundu.

Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, Twitter paylaşımında, Putin'in sözlerinin, Navalny'nin FSB casusları tarafından takip edildiğini doğrulaması anlamına geldiğini söyledi.

"Corona salgınıyla diğer ülkelere göre daha iyi başa çıktık"

Putin, dünyadaki hiçbir sağlık sisteminin Rusya'nın karşı karşıya kaldığı kadar ağır yük altına girecek hazırlılıkta olmadığını, ancak dünyanın geri kalanına kıyasla Rus sağlık sisteminin daha etkili olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Rusya'nın geliştirdiği Corona virüsü aşısının yüzde 97 oranında etkinliğe sahip olduğunu kaydeden Putin, "Rusya, Corona aşısını dünyada ilk bulan ve hem Gamaleya bilim enstitüsünün hem de Novosibirsk'teki Vector merkezinin geliştirdiği aşıları üreten ülkedir. Hem güvenli hem etkili, iyi bir aşımız var. Uzmanlar aşının koruma oranının yüzde 96-97'ye ulaştığını söylüyor" şeklinde konuştu.

Rus lider, Corona pandemisinin önümüzdeki 6 ay içinde inişe geçeceğini umduğunu belirtti.

"Rusya Batılı ülkelere kıyasla zararsız ve gıcır gıcır temiz"

Bir BBC muhabirinin bir sorusu üzerine Rusya'nın Batılı ülkelere kıyasla "zararsız ve gıcır gıcır temiz" olduğunu söyleyen Putin, "Size kıyasla, evet, zararsız ve gıcır gıcır temiz olduğumuz bir gerçek çünkü bağımsız olarak gelişmek isteyen ülkeleri samimi bir biçimde Sovyet diktasından serbest bıraktık. NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemeyeceği konusunda verilen teminatları hep dinledik ama sözünüzü tutmadınız" ifadelerini kullandı.

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