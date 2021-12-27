Putin'den Afganistan-Tacikistan Sınırında Gerginlik Uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Afganistan-Tacikistan sınırında güvenlik tehditlerinin arttığı yönündeki endişelerini bir kez daha dile getirdi.

Rus hükümeti, Afganistan’daki İslamcı militanların, Tacikistan ve bölgedeki diğer eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelere yayılma riski karşısında askeri hareketliliğini arttırma işareti veriyor. Rus yetkililer, Aralık ayında, Tacikistan’daki Rusya askeri üssüne 30 yeni tank sevkedildiğini ve füze savunma sistemleriyle tatbikat yapıldığını açıklamıştı.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taleban’ın ülkedeki Tacik bir milis grupla işbirliği içinde olduğu, söz konusu silahlı grubun Tacikistan’a sınırdan saldırı düzenleyeceği yönündeki haberler Ekim ayından bu yana Rus medyasında gündemde.

Ağustos ayında Taleban’ın ülkede yönetime el koymasının hemen ardından Rusya, Taleban’dan gelecek olası saldırılara karşı Tacik ve Özbek ordularıyla birlikte Afganistan-Tacikistan sınırında 20 kilometrelik bir alanda askeri tatbikat düzenlemişti.

