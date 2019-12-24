HABER

Putin’den Aliyev’e doğum günü tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:39 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak doğum gününü kutladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i aradı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak doğum gününü kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i aradı. Rus lider Putin, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Aliyev’in doğum gününü kutladı.
Putin, telefon görüşmesinde “Liderliğiniz altında Azerbaycan sosyoekonomik gelişmesi yolunda emin adımlarla ilerliyor ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı pekiştirmek için kişisel katkınız oldukça fazla. Aramızda gelişen güvene ve karşılıklı anlayışa gerçekten değer veriyorum. Rusya ve Azerbaycan halklarının yararına verimli ortak çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan telefon görüşmesinde iki lider, ikili ilişkiler konularını da ele aldı.

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapisDünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis
Yemen’de domuz gribinden 8 kişi öldüYemen’de domuz gribinden 8 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Bakırköy’de dansçı Berhan Tamalan’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Berhan Tamalan cinayetinde yeni gelişme!

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika duyurusu: Hafta sonu karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerinin kullanımı İçişleri Bakanlığı'nın iznine bağlandı

'Şehit' ve 'Gazi' kelimeleriyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.