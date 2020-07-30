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Putin’den Anastasiadis’e Türkiye sözü

30.07.2020 21:26 | Son Güncelleme

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in, Rusya lideri Putin'le görüşerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda yardım istediği bildirildi.

Putin’den Anastasiadis’e Türkiye sözü

AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan sondaj geriliminin düşürülmesi için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yardım istedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Anastasiadis'in telefonda görüştüğü Putin’den, Türkiye ile süren gerilimde “kişisel olarak devreye girmesini” istediğini açıkladı.

Rum liderin, Putin’den, “Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de hukuka aykırı eylemlerine son vermesi için ikna etmesini” istediğini söyleyen Koushos, bunun üzerine Putin’in de “gerilimin düşürülmesi için devreye gireceğini” ve konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği sözünü verdiğini kaydetti.

Sözcü Koushos, “Putin, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini ve her zaman farklılıkların uluslararası hukuk ilkeleri zemininde yürütülecek müzakereler yoluyla çözümlenmesine destek verdiğini aktardı” diye konuştu.

Kremlin de Putin ile Anastasiadis’in telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak Rus tarafı açıklamasında, görüşmede “Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözüm olasılığı dahil, bölgesel konuların ele alındığı" bilgisini paylaşmakla yetindi.

Türkiye’nin Salı günü yeni bir Navtex bildiriminde bulunarak, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin, Kıbrıs’ın güneydoğusundaki tartışmalı bölgede sismik araştırmalar yapacağını duyurması, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tepkisine yol açmıştı.

AB: Olumsuz gelişme

Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) iki yöneticisini Şubat ayında yaptırım listesine alan AB, bugün de Türkiye’ye sert eleştiriler yöneltti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, “olumsuz gelişme” olarak değerlendirdiği Türkiye’nin sismik araştırma faaliyetlerinin ayrıca bölgedeki gerilimin düşürülmesine yardımcı olmadığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan: Sonuna kadar devam edeceğiz

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden geri adım atmayacağını duyurdu.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz” sözlerini kaydetti.

dpa, AP /DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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