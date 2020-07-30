Putin’den Anastasiadis’e Türkiye sözü

AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan sondaj geriliminin düşürülmesi için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yardım istedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Anastasiadis'in telefonda görüştüğü Putin’den, Türkiye ile süren gerilimde “kişisel olarak devreye girmesini” istediğini açıkladı.

Rum liderin, Putin’den, “Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de hukuka aykırı eylemlerine son vermesi için ikna etmesini” istediğini söyleyen Koushos, bunun üzerine Putin’in de “gerilimin düşürülmesi için devreye gireceğini” ve konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği sözünü verdiğini kaydetti.

Sözcü Koushos, “Putin, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini ve her zaman farklılıkların uluslararası hukuk ilkeleri zemininde yürütülecek müzakereler yoluyla çözümlenmesine destek verdiğini aktardı” diye konuştu.

Kremlin de Putin ile Anastasiadis’in telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak Rus tarafı açıklamasında, görüşmede “Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözüm olasılığı dahil, bölgesel konuların ele alındığı" bilgisini paylaşmakla yetindi.