Putin’den Avrupa’ya: ‘Suriye’yi Yeniden İmar Edelim Mülteciler Geri Dönsün’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupalı liderlere Suriye’nin yeniden imarı için mali destek çağrısı yaptı, bu şekilde milyonlarca mültecinin ülkelerine geri dönebileceğini savundu.
Berlin’in 70 kilometre kuzeyindeki Meseberg Sarayı’nda Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir araya gelmeden önce konuşan Putin, “Suriye savaşındaki insani çabalarımızı güçlendirmeliyiz” diye konuştu.
Vladimir Putin, söylediklerinin tüm Suriyelileri ilgilendirdiğini, tüm bölgelerdeki Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmesini amaçladığını kaydetti.
Rus lider, Lübnan ve Ürdün’de birer milyon, Türkiye’de de 3 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını hatırlattı.
Almanya, Avrupa içinde en fazla sayıda Suriyeli mülteciyi kabul eden ülkelerden biri oldu. 2015’ten bu yana bu ülkeye yüzbinlerce mülteci gitti. Bu politika Almanya Başbakanı Merkel’e ağır bir siyasi fatura ödettirmenin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerini derinden böldü.
Bu durumun Avrupa açısından ağır bir yük oluşturduğuna dikkati çeken Putin, “Bundan dolayı bu insanların ülkelerine geri dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu, Suriye’nin yeniden imarı için de öncelikli olarak su ve sağlık gibi temel hizmetlerin yeniden sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Merkel ise önceliğin Suriye’de bir insani felaketin önlenmesi olduğunu söyledi, ancak ayrıntı vermedi.
Taraflar Ukrayna konusunda tıkandı
İki liderin görüşmesinde Ukrayna krizi de gündemde ancak Putin bu konuda ilerleme sağlanmadığını söyledi.
Hem Almanya, hem de Fransa’nın destek verdiği Minsk barış süreci ilerleme kaydetmedi. Merkel de taraflar arasında sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmadığına dikkati çekiyor.
Kiev ve batılı hükümetler Rusya’yı Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermekle suçlasa da, Moskova bu suçlamaları sürekli reddetti.
Kuzey Akımı 2
Ekonomik ve özellikle de enerji işbirliği de Putin-Merkel görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri.
Rusya ve Almanya, Kuzey Akımı 2 adı verilen doğal gaz boru hattı projesinin iki ortağı. Ancak Almanya, Rusya’ya daha bağımlı hale geleceği gerekçesiyle Başkan Donald Trump tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti.
Kuzey Akımı 2 projesi tamamlanması durumunda, Baltık Denizi altından Rusya’nın Almanya’ya doğrudan doğal gaz iletebilmesini sağlayacak. Ancak Avrupa’ya ulaşan mevcut hattan transit ücreti alan Ukrayna, ikinci hattın kurulmasının ardından bu kazancını kaybedecek.
Rusya’nın geçmişte Ukrayna’ya doğal gaz akışını kesmesi yüzünden bu hattı kullanan Avrupa ülkeleri de arz sıkıntısı yaşamıştı.
Almanya Başbakanı Merkel, Kuzey Akımı 2’nin gelecek yıl devreye girmesinden sonra da Ukrayna’nın mevcut rolünü kaybetmemesi gerektiğini söyledi.
Putin ise, Avrupa’nın artan talebini gerekçe göstererek Kuzey Akımı 2 projesinin gerekliliğini savundu ve bunun Ukrayna’dan geçen boru hattının işleyişini önlemeyeceğini savundu.
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim
Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum