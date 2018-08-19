Putin’den Avrupa’ya: ‘Suriye’yi Yeniden İmar Edelim Mülteciler Geri Dönsün’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupalı liderlere Suriye’nin yeniden imarı için mali destek çağrısı yaptı, bu şekilde milyonlarca mültecinin ülkelerine geri dönebileceğini savundu.

Berlin’in 70 kilometre kuzeyindeki Meseberg Sarayı’nda Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir araya gelmeden önce konuşan Putin, “Suriye savaşındaki insani çabalarımızı güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Vladimir Putin, söylediklerinin tüm Suriyelileri ilgilendirdiğini, tüm bölgelerdeki Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmesini amaçladığını kaydetti.

Rus lider, Lübnan ve Ürdün’de birer milyon, Türkiye’de de 3 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını hatırlattı.

Almanya, Avrupa içinde en fazla sayıda Suriyeli mülteciyi kabul eden ülkelerden biri oldu. 2015’ten bu yana bu ülkeye yüzbinlerce mülteci gitti. Bu politika Almanya Başbakanı Merkel’e ağır bir siyasi fatura ödettirmenin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerini derinden böldü.

Bu durumun Avrupa açısından ağır bir yük oluşturduğuna dikkati çeken Putin, “Bundan dolayı bu insanların ülkelerine geri dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu, Suriye’nin yeniden imarı için de öncelikli olarak su ve sağlık gibi temel hizmetlerin yeniden sağlanması gerektiğinin altını çizdi.