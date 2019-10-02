Putin’den Azil Soruşturması Yorumu: ‘Trump Yanlış Bir Şey Yapmadı’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’den, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinin ardından hakkında azil soruşturması başlatılan ABD Başkanı Trump’a destek geldi. Putin “Trump yanlış bir şey yapmadı” dedi.
Rusya Cumhurbaşkanı Putin, 2020’deki başkanlık seçiminde Demokrat Parti’den olası rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik inceleme başlatılması konusunda Ukrayna liderine baskı uyguladığı gerekçesiyle hakkında azil soruşturması başlatılan Trump’a destek verdi.
Putin, Trump’ın söz konusu telefon görüşmesinde Ukrayna liderine baskı uyguladığına ilişkin bir delil görmediğini savundu. Rus lider, “Başkan Trump mevkidaşından eski yönetimin çalışanlarının olası yolsuzluklarının araştırılmasını istemiş. Her devlet başkanı böyle bir şeyi yapmaya yükümlüdür. Ben burada risk yaratan herhangi bir uygunsuz durum görmüyorum” dedi.
Putin: “Trump’a saldırmak için bütün bahaneler kullanılıyor”
Başkan Trump’a yönelik suçlamaları da, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump ve Rusya arasında bir işbirliği olduğuna ilişkin bir kanıtın bulunamamasının ardından Demokratlar'ın Trump’ı devirme çabası olarak niteleyen Rusya Cumhurbaşkanı, “ABD’de yaşananları görüyoruz. Başkan Trump’a saldırmak için bütün bahaneler kullanılıyor. Rusya ve Trump’ın ekibi arasında gizli bir anlaşma olmadığı netleşti. Şimdi de Ukrayna ile bağlantılı bir başka bahane bulundu” ifadelerini kullandı.
ABD’de istihbarat kurumları, sonuçları Trump’ın lehine değiştirmek amacıyla Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği sonucuna varmış, Rusya ise iddiaları yalanlamıştı.
Putin’den seçime müdahale konusunda alaylı yorum
Rus lider Rusya’nın 2020’de ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale edebileceği yönündeki endişelerine ilişkin ısrarlı bir soru üzerine, mikrofona yaklaşarak “Size bir sır vereyim- evet, sizi bir kereliğine neşelendirmek için böyle bir şey yapacağız” diye konuştu. Putin’in bu sözleri Moskova’da etkinliğin düzenlendiği salondan büyük alkış aldı.
Putin ABD istihbaratının 2016 seçimiyle ilgili yaptığı değerlendirmeyi de alaya aldı. Moskova’nın yapacak daha iyi şeylerinin olduğunu söyleyen Putin, Kremlin’in ABD’de kim başkan olursa onunla çalışmaya hazır olduğunun mesajını verdi. Putin “Başkan Trump olursa Trump’la çalışırız, olmazsa onla çalışmayız” dedi.
Putin: “Sözlerimin yayınlanabileceğini düşünerek konuşurum”
ABD Temsilciler Meclisi’nin İstihbarat Komisyonu Başkanı Pazar günü yaptığı açıklamada, Trump’ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceği gerekçesiyle, Kongre’nin Başkan Trump’ın Rus lider Putin’le ve diğer dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerine erişim sağlama konusunda kararlı olduğunu söylemişti.
Putin Trump’la telefon görüşmelerinin deşifresinin yayınlanmasını sorun etmeyeceğini, istihbarat geçmişi olduğu için konuşurken kullandığı kelimelerin yayınlanabileceği olasılığını düşünerek konuştuğunu söyledi.
Daha önce KGB ajanı olarak görev yapan Rus lider, “Geçmişteki tecrübelerim bana her görüşmenin yayınlanabileceğini öğretti” dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum