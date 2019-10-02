Putin’den Azil Soruşturması Yorumu: ‘Trump Yanlış Bir Şey Yapmadı’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’den, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinin ardından hakkında azil soruşturması başlatılan ABD Başkanı Trump’a destek geldi. Putin “Trump yanlış bir şey yapmadı” dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, 2020’deki başkanlık seçiminde Demokrat Parti’den olası rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik inceleme başlatılması konusunda Ukrayna liderine baskı uyguladığı gerekçesiyle hakkında azil soruşturması başlatılan Trump’a destek verdi.

Putin, Trump’ın söz konusu telefon görüşmesinde Ukrayna liderine baskı uyguladığına ilişkin bir delil görmediğini savundu. Rus lider, “Başkan Trump mevkidaşından eski yönetimin çalışanlarının olası yolsuzluklarının araştırılmasını istemiş. Her devlet başkanı böyle bir şeyi yapmaya yükümlüdür. Ben burada risk yaratan herhangi bir uygunsuz durum görmüyorum” dedi.

Putin: “Trump’a saldırmak için bütün bahaneler kullanılıyor”

Başkan Trump’a yönelik suçlamaları da, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump ve Rusya arasında bir işbirliği olduğuna ilişkin bir kanıtın bulunamamasının ardından Demokratlar'ın Trump’ı devirme çabası olarak niteleyen Rusya Cumhurbaşkanı, “ABD’de yaşananları görüyoruz. Başkan Trump’a saldırmak için bütün bahaneler kullanılıyor. Rusya ve Trump’ın ekibi arasında gizli bir anlaşma olmadığı netleşti. Şimdi de Ukrayna ile bağlantılı bir başka bahane bulundu” ifadelerini kullandı.