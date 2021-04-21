Putin’den Batıya Mesajlar ve Ekonomik Önlemler

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, yıllık ulusa sesleniş konuşmasında batıya da mesajlar verdi, yeni sosyal destek önlemlerinive çevre koruma hedeflerini açıkladı. Putin’in 78 dakikalık konuşmasının öne çıkan diğer konuları Corona virüsüyle mücadele ve pandeminin neden olduğu ekonomik zorluklar oldu.

Putin, parlamentonun her iki kanadına hitaben yaptığı konuşmada Batı ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi ve ‘‘köprüleri yakmak istemiyoruz’’ dedi.

Putin, ‘‘Ancak bazıları iyi niyetimizi umursamazlık ve zayıflıkla karıştırır ve köprüleri yakmaya hatta patlatmaya kalkarsa Rusya’nın gereken sert yanıtı vereceğini bilmelidir’’ sözlerini kullandı.

Putin, ‘‘Güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden provokasyonlar üretenler, daha önce hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar yaptıklarından pişman olacak’’ dedi.

Rusya’yı 20 yıldır yöneten 68 yaşındaki Putin, siyasi rakibi Navalny’den ise konuşması sırasında söz etmedi. Muhalif lider tutulduğu hapishanede üç haftadır açlık grevi yapıyor.