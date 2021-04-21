Putin’den Batıya Mesajlar ve Ekonomik Önlemler

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, yıllık ulusa sesleniş konuşmasında batıya da mesajlar verdi, yeni sosyal destek önlemlerinive çevre koruma hedeflerini açıkladı. Putin’in 78 dakikalık konuşmasının öne çıkan diğer konuları Corona virüsüyle mücadele ve pandeminin neden olduğu ekonomik zorluklar oldu.
Putin, parlamentonun her iki kanadına hitaben yaptığı konuşmada Batı ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi ve ‘‘köprüleri yakmak istemiyoruz’’ dedi.
Putin, ‘‘Ancak bazıları iyi niyetimizi umursamazlık ve zayıflıkla karıştırır ve köprüleri yakmaya hatta patlatmaya kalkarsa Rusya’nın gereken sert yanıtı vereceğini bilmelidir’’ sözlerini kullandı.
Putin, ‘‘Güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden provokasyonlar üretenler, daha önce hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar yaptıklarından pişman olacak’’ dedi.
Rusya’yı 20 yıldır yöneten 68 yaşındaki Putin, siyasi rakibi Navalny’den ise konuşması sırasında söz etmedi. Muhalif lider tutulduğu hapishanede üç haftadır açlık grevi yapıyor.
Son haftalarda Batı ülkeleri ve Rusya arasında tartışmalı konular arttı. Navalny’in sağlık durumunun kötüye gitmesinden kaygı duyan Batılı ülkeler Rusya’nın Ukrayna yakınlarında ve Kırım’da kitleler halinde asker konuşlandırmasından da endişeli.
Geçen hafta ABD, bilgisayar casusluğu ve seçimlere müdahale suçlamalarıyla Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmıştı. Çek Cumhuriyeti ise Moskova’yı 2014’te bir ordu cephaneliğinde meydana gelen patlamadan sorumlu tutmuştu. Her iki ülke de Rus diplomatları sınırdışı etmişti. Rusya ise suçlamaları reddetmiş ve Amerikalı diplomatları sınırdışı ederek karşılık vermişti.
Rusya genelinde Çarşamba günü Putin’in konuşmasını yaptığı sırada Navalny destekçilerinin protesto gösterileri de devam etti.
Navalny’nin iki yakın müttefiki, Lyubov Sobol ve Kira Yarmysh Çarşamba günü Moskova’da gözaltına alındı.
Navalny’nin yardımcıları duruma tepki gösterdi. Leonid Volkov, ‘‘Yine her zamanki gibi liderleri tecrit ederlerse protesto olmayacak sanıyorlar. Bu, elbette yanlış’’ dedi.
Ruslan Şaveddinov ise ‘‘Şu anda tüm Rusya’da potansiyel protestocuları gözaltına alıyorlar. Bu baskıdır, kabul edilemez. Bu karanlıkla mücadele etmeliyiz’’ diye konuştu.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel gözaltılar için ‘‘üzücü’’ ifadesini kullandı ve Rus yetkilileri kişilerin toplanma hakkına saygı göstermeye davet etti.
Kremlin ise gösterilerin yasadışı olduğunu söylüyor. Daha önce de Navalny yanlısı gösteriler polis tarafından dağıtılmış ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.
‘‘Sonbaharda sürü bağışıklığı sağlanabilir’’
Putin konuşmasında tüm vatandaşların Corona virüsüne karşı aşılanması çağrısı yaptı ve Rusya’nın sonbaharda sürü bağışıklığına erişebileceği tahminini iletti.
Geçen hafta bir hükümet yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya şimdiye kadar 144 milyon vatandaşının 8 milyondan fazlasını aşıladı. Bunların kaçının aşının iki dozunu birden olduğu ise bilinmiyor. Kremlin Rusya’da aşıya talebin ise hayal kırıklığı yarattığını söylemişti.
Rusya üç ayrı Corona virüsü aşısına sahip. Bunların en çok bilineni Sputnik V. Moskova ayrıca EpiVacCorona ve CoviVac adlı iki aşıya daha onay verdi.
Sosyal destek önlemleri
Putin, konuşmasında aileler ve çocuklar için yeni sosyal destek önlemleri açıkladı. Özel sektörün bu yıl neredeyse rekor düzeyde kar elde ettiğini belirten Rusya Cumhurbaşkanı vergi değişikliklerinin de yolda olduğu haberini verdi.
Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Putin’in önceliklerinden biri düşen hayat standardını yükseltmek için adımlar atmak. Rus ekonomisi geçen yıl son 11 yılın en büyük küçülmesini yaşamıştı. Ekonominin yüzde 3 küçülmesi ve enflasyonun da 2016’dan bu yana ilk kez yüzde 5,8 artması ülkede yaşam koşullarını olumsuz etkilemişti.
Putin, devletin çocuklu aileleri doğrudan destekleyeceğini açıkladı.
Putin’in açıkladığı önlemler kapsamında tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri bir seferlik 10 bin ruble (130 dolar) ödeme alacak. Tek ebeveynli ailelerin 8 ile 16 yaş arasındaki çocuklarınaysa ayda 5 bin 650 ruble ödeme yapılacak.
Maliye Bakanı Anton Siluanov’a göre Putin’in önlemlerinin Rusya ekonomisine gelecek iki yıldaki maliyetinin 5 milyar 240 milyon dolar olması bekleniyor.
Rusya son olarak yıllık geliri 65 bin doların üstündeki bireylerin vergilerini arttırmıştı.
Sera gazı emisyonunu AB’nin altına indirme hedefi
Putin, ABD Başkanı Joe Biden tarafından düzenlecek sanal iklim zirvesi öncesinde ise çevreyi kriletenlere karşı önlemlerin sıkılaştırılacağını bildirdi, Rusya’nın sera gazı emisyonunu gelecek 30 yılda Avrupa Birliği’ninkinden bile düşük seviyeye indirme hedefini koydu.
Rusya dünyanın dördüncü sera gazı emsiyonu üreticisi.
Putin, ‘‘Bu ülkemizin yüzölçümüne, coğrafyasına, iklimine ve ekonomik yapısına bakıldığında zor bir görev. Ancak bu hedefin başarılabilir olduğundan eminim’’ dedi.
Rusya’nın sera gazı emisyonu Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinin yarısı kadar.