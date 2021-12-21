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Putin'den Batıya Suçlama

21.12.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin, yaptığı açıklamada batılı ülkeleri Avrupa bölgesinde tansiyonu yükseltmekle suçladı ve batının Soğuk Savaş sonrası dönemi yanlış değerlendirdiğini söyledi

Rusya lideri Vladimir Putin, yaptığı açıklamada batılı ülkeleri Avrupa bölgesinde tansiyonu yükseltmekle suçladı ve batının Soğuk Savaş sonrası dönemi yanlış değerlendirdiğini söyledi.

Üst düzey askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada Putin, ülkesinin barıdan gelecek bir harekete gerekli şekilde karşılık vereceğini dile getirdi. Putin bu çerçevede ordu kapasitesini de arttıracaklarını ifade etti.

Aynı toplantıda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ABD’nin NATO müttefiki ülkeler vasıtasıyla Rusya sınır bölgelerine yakın noktalara 8 bin civarında asker konuşlandırdığını ve ABD bombardıman uçaklarının sık sık Rusya yakınlarında uçuşlar yaptığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO’nun Ukrayna ordusunu kendi faaliyetlerine dahil etme girişimlerinin de Rusya açısından bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu dile getirdi.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak nedeniyle oluşan gerginliğin ardından Rus ve ABD’li diplomatların Rusya’nın istediği güvenlik garantileri konusunda temaslara başladıkları ifade edildi.

Putin askeri üst düzey yetkililerle biraradayken Rus ordusu da Japon Denizi’nde bir füze denemesi gerçekleştirdi. RIA Haber Ajansı’nın haberine göre bir Rus denizaltından fırlatılan Kalibr füzesi bin kilometre uzaklıktaki hedefine başarıyla ulaştı.

Füze denemesinin Rusya deniz kuvvetlerinin bölgede yaptığı tatbikat çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

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