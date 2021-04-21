Putin'den Batı'ya uyarı: 'Kırmızı çizgilerimiz geçilirse sert yanıt veririz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın "kırmızı çizgileri" konusunda Batı'yı uyararak, bunların geçilmesi durumunda "asimetrik, hızlı ve sert" bir tepki verileceğini söyledi. Putin konuşmasını, Ukrayna ve muhalif lider Aleksey Navalni konusunda Batı ile gerginliklerin yaşandığı bir ortamda yaptı. Putin, Batılı güçlerin sürekli Rusya ile "uğraştığını" ifade etti. Hapisteki Navalni'nin taraftarları, Vladivostok, Irkutsk ve Krasnoyarsk gibi ülkenin doğusundaki birçok kentte gösteri yaptı. Yasadışı ilan edilen gösterilerde 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Başkent Moskova'nın doğusunda Vladimir kentinde bir cezaevinde açlık grevinde olan Navalni, hastaneye kaldırılmıştı. Putin, Parlamento'nun iki kanadına seslenirken, polis, Navalni taraftarlarının gösteri yapmayı planladığı Manezh sergi salonu civarındaki bölgeyi kordon altına aldı. Belarus 'darbe komplosu' Konuşmasının büyük bir bölümünde Rusya'nın Covid-19 salgınına karşı mücadelesinden ve ülkede refahı ve ekonomiyi geliştirme planlarından söz eden Putin, Batı'yı da komşuları Belarus ve Ukrayna ile Rusya'da istikrarı tehdit etmekle suçladı.

Putin, "Haksız yaptırımlar çok daha tehlikeli bir hal alıyor: Belarus'ta darbe girişimi gibi" ifadesini kullandı. Putin, Belarus'ta büyük bir muhalefetle karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'yu destekliyor. Lukaşenko, Perşembe günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. Belaruslu yetkililer, 17 Nisan'da Lukaşenko'ya karşı ABD destekli bir suikast planını ortaya çıkardıklarını açıklamıştı. Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), olayla ilgili iki Belarus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Sürgündeki Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, darbe iddialarını "provokasyon" olarak niteledi. Lukaşenko'nun geçen yılki seçimleri yeniden kazandığını ilan etmesinin ardından, seçimlerde hile yapıldığını savunan Tikhanovskaya taraftarları gösteriler düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Batı'ya uyarı Putin, ünlü yazar Rudyard Kipling'in çocuk kitabı "Orman Çocuğu"na gönderme yaparak Rusya'yı çakallar tarafından çevrelenen kaplan Şer Han'a benzetti. Putin, "Köprüleri yakmak istemiyoruz, ama birileri bizim iyi niyetimizi zayıflık olarak yorumlarsa tepkimiz asimetrik, hızlı ve sert olur. Kırmızı çizgilerimize her durumda kendimiz karar vereceğiz" dedi.