Putin'den Batıya ''Yaptırımlar Akılsızca'' Eleştirisi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Batı'yı sömürgeci kibirle hareket etmekle ve ülkesini "ekonomik yıldırım harekatına" dönüşen "akılsızca" yaptırımlarla ezmeye çalışmakla suçladı.

Bu yıl neredeyse batı ülkelerinden hiç katılımın olmadığı St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) konuşan Putin, Batı'nın düşmanlığı karşısında Rusya'nın egemenliği ve gücü temasına defalarca vurgu yaptı.

Putin, "Biz güçlü bir halkız ve her türlü zorlukla başa çıkabiliriz. Atalarımız gibi biz de her türlü sorunu çözeceğiz, ülkemizin bin yıllık tarihi bunu gösteriyor" dedi.

Putin’in Batı'nın yoğun ve eşi benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlarına yol açtığını söylediği Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" sürdürme kararlılığını teyit eden sözleri salondan alkış aldı.

Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinin asıl amacının Ukrayna'nın doğusunda büyük ölçüde Rusça konuşulan Donbas bölgesindeki "halkımızı" savunmak olduğunu söyledi. Kiev ve Batı Putin’in bu gerekçesini, Donbas'ın çok ötesinde güney Ukrayna'nın bazı bölgelerinin işgaline yol açan bir kampanya için temelsiz bir bahane olduğunu söyleyerek reddediyor.

Vladimir Putin bir saati aşan konuşmasında, Donbas'taki Rus askerlerinin aynı zamanda Rusya'nın kendi "kalkınma haklarını" savunmak için savaştığını söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı , "Daha önceki yükümlülüklerini yerine getirmeyi temelden reddeden Batıyla herhangi bir yeni anlaşmaya varmanın imkansız olduğu ortaya çıktı" dedi.

Putin, "Mevcut durumda, bizim için artan riskler ve tehditler karşısında, Rusya'nın özel bir askeri operasyon yürütme kararı zorunlu oldu. Elbette zor ama zorunlu ve gerekliydi" diye konuştu.

Askeri harekatı, "güvenliğini savunma hakkına sahip egemen bir ülkenin" eylemi olarak nitelendiren Putin, Batı'yı sadece Rusya karşıtı duyguları körüklemekle değil, aynı zamanda "Ukrayna topraklarına askeri olarak el koymak" ile de suçladı.

Putin, ABD'nin kendisini "Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi" olarak gördüğünü ve Batı'nın yaptırımlarının Rusya'nın ekonomik egemenliği olmadığı gibi yanlış bir önermeye dayandığını söyledi. Rus lider, Washington ve müttefiklerinin "tarihin akışını değiştirmeye" çalıştıklarını kaydetti.

Putin’in konuşmasına siber saldırı engeli

Putin'in konuşmaya başlamasından kısa bir süre önce Kremlin, bir "hizmet aksatma" amaçlı bir siber saldırının, konferansın akreditasyon ve kabul sistemlerini devre dışı bıraktığını açıkladı.

Rus lider konuşmasını bir buçuk saat ertelemek zorunda kaldı.

Yaptırımların işe yaramadığını savundu

Putin, yaptırımlar nedeniyle AB'nin bu yıl 400 milyar dolardan fazla zarar edebileceğini ve bu zararın yaptırımları uygulayanları etkileyeceğini söyledi.

Yaptırımların işe yaramadığını savunan Putin, "Rus işletmeleri ve hükümet yetkilileri soğukkanlı ve profesyonel bir şekilde çalıştılar. Ekonomik durumu normalleştiriyoruz. Mali piyasaları, bankacılık sistemini ve ticaret sistemini istikrara kavuşturduk" iddiasında bulundu.

Putin, Rusya'nın öngörülen enflasyon oranının marjinal olarak düştüğünü ancak yıllık %16,7'lik mevcut öngörünün hala çok yüksek olduğunu kaydetti.

Temel gıda fiyatlarındaki artıştan Rusya’nın sorumlu olduğu iddiasını reddetti

Temel gıda maddelerinin küresel fiyatlarındaki keskin artıştan Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddiaları ise reddeden Putin, beş-altı ton Ukrayna buğdayı ve altı-yedi ton mısır ihraç edememenin "havayı değiştirmeyeceğini" savundu.

Putin, Ukrayna tahılını ihraç eden gemilerin Karadeniz'den geçişini Rusya’nın garanti etmeye hazır olduğunu ancak Kiev’in tahılını Belarus, Polonya ya da Romanya üzerinden ihraç etmek için beş ya da altı yolu daha olduğunu söyledi.

Ukrayna, özellikle ana derin deniz limanı Odesa'nın kapatılmasını aşmak için, Rus saldırısı korkusu içinde alternatif karayolu, demiryolu ve nehir güzergahlarını kullanıyor.

Ancak diğer güzergahlar çok daha zahmetli ve kapasiteleri geçmişte Odesa'dan sevk edilen aylık 6 milyon tondan fazla tahıl ve yağlı tohumun en iyi ihtimalle üçte biri kadar.

