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Putin’den Batı’ya: “Yıldırım Hızında Karşılık Veririz”

28.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili dışarıdan müdahale halinde “yıldırım hızında karşılık vereceklerini” söyledi. Putin, “Birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse, misilleme saldırılarımızın yıldırım hızında olacağını bilmelidir" dedi

Putin’den Batı’ya: “Yıldırım Hızında Karşılık Veririz”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili dışarıdan müdahale halinde “yıldırım hızında karşılık vereceklerini” söyledi.

St Petersburg’da milletvekillerine yaptığı konuşmada Putin, “Birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehditler oluşturmak niyetindeyse, misilleme saldırılarımızın yıldırım hızında olacağını bilmelidir" diye konuştu.

"Bunun için tüm araçlara sahip” olduklarını iddia eden Putin, “Bunlarla övünmeyeceğiz ama gerekirse kullanacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

Rusya daha önce ABD ve Batı ülkelerinden Ukrayna’ya silah göndermeye son vermesini istemişti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün “Rusya’ya karşı ülkelerini ve özgürlüklerini savunan Ukraynalılara karşı desteğin vurgulanacağı” bir konuşma yapması bekleniyor.

"Rusya'ya ticaret konusunda güvenmeyin"

Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a doğalgazı kesmesiyle ilgili, "Avrupa'daki herkes ticaret konusunda Rusya'ya güvenemeyeceklerini ne kadar erken anlarsa, Avrupa pazarlarında istikrarı garanti etmek o kadar çabuk mümkün olacaktır” dedi.

Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, bugüne ilişkin sosyal medyadan paylaştığı savunma istihbaratı bilgisinde, “Denizaltılar da dahil olmak üzere yaklaşık 20 Rus donanma gemisinin Karadeniz operasyon bölgesinde bulunduğunu” kaydetti.

Bakanlık, “Boğaz, Türk olmayan tüm savaş gemilerine kapalı kalmaya devam ediyor. Bu da Rusya’nın Karadeniz’de kaybettiği ‘Moskva’ gemisinin yerine başka bir gemi koyamamasını sağlıyor” açıklamasında bulundu. İngiltere, Rusya’nın Karadeniz’deki gemi kayıplarına karşın deniz filosuyla Ukrayna’yı hedef almayı sürdürdüğünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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