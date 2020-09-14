Putin’den Belarus’a 1,5 Milyar Dolar Kredi

Soçi’de Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’yu ağırlayan Rusya Cumhrubaşkanı Vladimir Putin, bu ülkeye 1,5 milyar dolar kredi sağlayacaklarını açıkladı. Lukaşenko, ülkesindeki muhalefet gösterileri tüm hızıyla devam ederken, Putin’den yardım talep etmek için Soçi’ye gitti.

Belarus’un başkenti Minsk’te dün de 100 binin üzerinde protestocu gösteri düzenledi. Ülkede 5 hafta sonu boyunca aralıksız gösteri yapan protestocular, seçimlere hile karıştırmakla suçladıkları Lukaşenko’dan istifa etmesini istiyorlar.

26 yıldır Belarus’ta iktidarda olan Devlet Başkanı Lukaşenko, Soçi’de Putin ile bir araya geldi. Lukaşenko, Rus lidere hitaben, “Öncelikle, şahsen size ve seçim sonrası dönemde bizi destekleyen tüm Ruslar’a teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Putin, yeni krediyle ilgili ayrıntı vermedi ancak Başbakan Mihail Mişustin’in Belarus’un başkentini son ziyareti sırasında bu konuda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Rus lider ayrıca diğer alanlarda da Lukaşenko’ya destek vereceklerini ve savunma işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Bu açıklamadan birkaç saat önce Rus haber ajansları, Moskova’nın ortak tatbikatlar için paraşütçü askerler göndereceğini bildirdi.