Putin’den Belarus’a 1,5 Milyar Dolar Kredi

Soçi’de Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’yu ağırlayan Rusya Cumhrubaşkanı Vladimir Putin, bu ülkeye 1,5 milyar dolar kredi sağlayacaklarını açıkladı. Lukaşenko, ülkesindeki muhalefet gösterileri tüm hızıyla devam ederken, Putin’den yardım talep etmek için Soçi’ye gitti.
Belarus’un başkenti Minsk’te dün de 100 binin üzerinde protestocu gösteri düzenledi. Ülkede 5 hafta sonu boyunca aralıksız gösteri yapan protestocular, seçimlere hile karıştırmakla suçladıkları Lukaşenko’dan istifa etmesini istiyorlar.
26 yıldır Belarus’ta iktidarda olan Devlet Başkanı Lukaşenko, Soçi’de Putin ile bir araya geldi. Lukaşenko, Rus lidere hitaben, “Öncelikle, şahsen size ve seçim sonrası dönemde bizi destekleyen tüm Ruslar’a teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
Putin, yeni krediyle ilgili ayrıntı vermedi ancak Başbakan Mihail Mişustin’in Belarus’un başkentini son ziyareti sırasında bu konuda anlaşmaya varıldığını söyledi.
Rus lider ayrıca diğer alanlarda da Lukaşenko’ya destek vereceklerini ve savunma işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Bu açıklamadan birkaç saat önce Rus haber ajansları, Moskova’nın ortak tatbikatlar için paraşütçü askerler göndereceğini bildirdi.
Putin, Lukaşenko’nun anayasa reformuna ilişkin planlarını desteklerini de kaydetti. Muhalefet ise bunu Lukaşenko’nun 9 Ağustos seçimlerinden sonra da iktidarda kalmasını sağlamaya yönelik bir oyun olarak görüyor.
Rusya Devlet Başkanı, “Bu meseleyi serinkanlı bir şekilde ve diyalog yoluyla, dışarıdan müdahale ve baskı olmadan Belaruslular’ın kendilerinin halletmesini ve ortak bir çözüm üretmelerini istiyoruz” dedi.
Kremlin: “Ticaret alanında işbirliğini ilerletme kararı alındı”
İki liderin dört saate yakın süren görüşmelerinin ardından Kremlin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Putin ve Lukaşenko’nun enerji tedarikleri konusunu masaya yatırdıkları belirtildi. Sözcü, iki liderin ticaret alanında işbirliğini geliştirme kararı aldığını kaydetti.
Yeni kredi anlaşmasıyla ilgili olarak da Sözcü Dimitri Peskov, Rusya’nın krediyi Lukaşenko’ya değil Belarus’a bir jest olarak vereceğini vurguladı. Kremlin, 1,5 milyar dolar kredinin bir kısmının daha önceki kredilerin yeniden finansmanı için kullanılacağını belirtti.
Kremlin sözcüsü, Lukaşenko’nun Belarus’un meşru devlet başkanı olduğu mesajını da verdi.
Güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine rağmen, Lukaşenko karşıtı protesto gösterileri hala yatıştırabilmiş değil.
Belarus lideri gösterileri Batı’nın bir oyunu olarak niteliyor ve Moskova’dan ekonomik destek ve askeri yardım talebinde bulunuyor.
Seçimlerden bu yana binlerce kişi tutuklandı ve neredeyse tüm muhalefet liderleri hapse atıldı, sınır dışı edildi ya da sürgüne gönderildi. Polis dün de 774 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.
Muhalefet, Lukaşenko’nun Putin’den destek karşılığında Belarus’un bağımsızlığından taviz vermeye yeltenebileceğinden endişe ettiklerini belirtiyor. Muhalefet adayı Sviatlana Tsikhanouskaya, Lukaşenko’nun Soçi’de Putin’le varabileceği hiçbir anlaşmanın geçerli olmayacağını söyledi.
Muhalif lider sosyal medya platformu Telegram’dan paylaştığı mesajda, “Meşruluğunu kaybetmiş Lukaşenko’yla imzalanan tüm anlaşmalar yeni yönetim tarafından tekrar elden geçirilecek. Belarus halkıyla değil bir diktatörle diyaloga girme kararı almanızdan dolayı çok üzgünüm” diye yazdı.
Batı ise bu konuda adımlara dikkatli atmaya, demokrasi yanlısı harekete destekle Rusya’yı müdahale etmeye itme endişesi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. En son Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı liderler Putin’le defalarca telefon görüşmesi yaparak yaşananlardan kaygılarını dile getirdi. Macron’un da görüşmede, Belarus halkının iradesine saygı gösteren barışçı bir çözüm çağrısında bulunduğu belirtildi