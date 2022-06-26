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Putin’den Belarus’a Nükleer Kapasiteli Füze Sözü

25.06.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, bugün görüştüğü Belarus liderine, Moskova’nın, Batı’nın “saldırganlığına” karşı koyabilmesi için Belarus’a nükleer silah taşıyabilen füze sistemleri sağlayacağını söyledi

Putin’den Belarus’a Nükleer Kapasiteli Füze Sözü

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, bugün görüştüğü Belarus liderine, Moskova’nın, Batı’nın “saldırganlığına” karşı koyabilmesi için Belarus’a nükleer silah taşıyabilen füze sistemleri sağlayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin’le St. Petersburg kentinde biraraya gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, komşuları Litvanya ve Polonya’nın “saldırgan” ve “çatışmacı” politikalarından endişe duyduğunu belirtti.

Lukaşenko, Putin’den, Belarus sınırları yakınında ABD öncülüğündeki NATO tarafından nükleer silahlı uçuşlar olarak tarif ettiği duruma “simetrik bir yanıt” vermek için yardım istedi.

Putin de, şu anda bir simetrik yanıtı gerekli görmediğini ancak Belarus’un envanterindeki Rus yapımı Su-25 jetlerinin gerek duyulduğu takdirde Rus fabrikalarında modernize edilebileceğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı görüşmenin özetine göre Putin, “Balistik ve kruz füzelerinin hem konvansiyonel hem de nükleer versiyonlarını kullanabilen İskender-M taktis füze sistemlerini Belarus’a transfer edeceğiz” dedi.

NATO tarafından “SS-26 Stone” kod adıyla tanımlanan mobil güdümlü füze sistemi İskender-M, Sovyet “Scud” füzelerinin yerini aldı. İki güdümlü füzesi 500 km.’ye kadar menzile sahip ve konvansiyonel ya da nükleer savaş başlıkları taşıyabiliyor.

Putin-Lukaşenko görüşmesinin bir kısmı televizyondan yayınlandı.

“Minsk her şeye hazır olmalı” ifadesini kullanan Lukaşenko, özellikle ülkesinin askeri uçaklarını nükleer kapasiteli hale getirmek için yardım istedi.

Rusya ve Batı arasındaki gerilim, Moskova’nın 4 ay önce Ukrayna’ya askerlerini göndermesinden bu yana ciddi ölçüde tırmandı. Bu sürede Batı’dan Rusya’ya karşı çok sayıda yaptırım devreye sokulurken, İsveç ve Finlandiya da güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek NATO’ya katılım başvurusu yaptı.

Moskova bu hafta başında, AB üyesi Litvanya'nın bazı temel ürünlerin, Baltık Denizi kıyısında AB topraklarıyla çevrili Rus kenti Kaliningrad'a nakliyesini yasaklama kararına sert tepki göstermişti. Litvanya'nın yürürlüğe koyduğu yasak; kömür, metal, inşaat malzemeleri ve gelişmiş teknoloji ürünlerinin Kaliningrad'a sevk edilmesini engelliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Vladimir Putin
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