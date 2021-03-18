Putin'den Biden'ın "Katil" Yorumuna Yanıt

Kırım’ın Ukrayna’dan ilhakının yedinci yıldönümünde konuşan Putin, Biden’ın ifadeleriyle ilgili soruya Amerika’nın tarihi üzerinden yanıt verdi. Rus lider, Amerika’nın kölelik geçmişi ve yerli Amerikalılar’a yönelik kıyımlara değinerek, ‘’Siyahların Hayatı Önemlidir’’ Hareketi’nin de ülkenin “sancılı” geçmişinin bir sonucu olduğunu savundu.

Başkan Biden konuyla ilgili ABC televizyon kanalına verdiği röportajda Rus liderin “bunun bedelini ödeyeceğini” söylemişti. Biden röportajda ayrıca, Putin’in ‘bir katil’ olduğunu düşünüp-düşünmediği sorusuna, “Evet, düşünüyorum” yanıtını vermişti.

ABD’de Salı günü yayınlanan bir istihbarat raporunda, Rusya bağlantılı kaynakların 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu iddiaları yinelenmiş ve bunun arkasında Putin’in olabileceği belirtilmişti.

Diğer taraftan Putin de ülkesinin çıkarları doğrultusunda, gerektiğinde ABD ile işbirliğinin süreceğini belirtti.

“Biden ikili ilişkileri çıkmaza sürükledi”

Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov da Biden’ın Putin ile ilgili ifadelerini “çok kötü açıklamalar” olarak nitelendirdi ve ABD Başkanı’nın bu sözlerle “Rusya ile ilişkileri normalleştirme niyetinde olmadığını” açıkça gösterdiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov ayrıca, “Tarihte böyle bir şey görülmedi” dedi ve “Gerektiği şekilde adım atacağız” ifadelerini kullandı. Peskov Rus yönetiminin ABD ile diplomatik bağları kesme düzeyinde bir adım atıp-atmayacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Biden’ın Putin ile ilgili ifadelerini “kaba açıklamalar” olarak nitelendiren Rus parlamentosunun üst kanadının başkan yardımcısı Konstantin Kosaçev de bunun ikili ilişkilerde bir dönüm noktası yaratacağını savundu. Kosaçev, “Böylesi yorumların Biden’in mevkisindeki bir devlet adamından gelmesi de kabul edilemez. Bu açıklamalar hiçbir koşulda kabul edilebilir değil ve ister istemez ikili ilişkilerde keskin bir gerginliğe neden olacak” dedi.