Putin'den Biden'ın "Katil" Yorumuna Yanıt

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in “katil” olduğuna inandığı yönündeki yorumuna Putin’den yanıt geldi. Putin, Biden’ın ifadelerinin “Amerika’nın kendi geçmişini” yansıttığını söyledi.
ABD’de Salı günü yayınlanan bir istihbarat raporunda, Rusya bağlantılı kaynakların 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu iddiaları yinelenmiş ve bunun arkasında Putin’in olabileceği belirtilmişti.
Başkan Biden konuyla ilgili ABC televizyon kanalına verdiği röportajda Rus liderin “bunun bedelini ödeyeceğini” söylemişti. Biden röportajda ayrıca, Putin’in ‘bir katil’ olduğunu düşünüp-düşünmediği sorusuna, “Evet, düşünüyorum” yanıtını vermişti.
Kırım’ın Ukrayna’dan ilhakının yedinci yıldönümünde konuşan Putin, Biden’ın ifadeleriyle ilgili soruya Amerika’nın tarihi üzerinden yanıt verdi. Rus lider, Amerika’nın kölelik geçmişi ve yerli Amerikalılar’a yönelik kıyımlara değinerek, ‘’Siyahların Hayatı Önemlidir’’ Hareketi’nin de ülkenin “sancılı” geçmişinin bir sonucu olduğunu savundu.
Diğer taraftan Putin de ülkesinin çıkarları doğrultusunda, gerektiğinde ABD ile işbirliğinin süreceğini belirtti.
“Biden ikili ilişkileri çıkmaza sürükledi”
Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov da Biden’ın Putin ile ilgili ifadelerini “çok kötü açıklamalar” olarak nitelendirdi ve ABD Başkanı’nın bu sözlerle “Rusya ile ilişkileri normalleştirme niyetinde olmadığını” açıkça gösterdiğini ifade etti.
Gazetecilere konuşan Peskov ayrıca, “Tarihte böyle bir şey görülmedi” dedi ve “Gerektiği şekilde adım atacağız” ifadelerini kullandı. Peskov Rus yönetiminin ABD ile diplomatik bağları kesme düzeyinde bir adım atıp-atmayacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Biden’ın Putin ile ilgili ifadelerini “kaba açıklamalar” olarak nitelendiren Rus parlamentosunun üst kanadının başkan yardımcısı Konstantin Kosaçev de bunun ikili ilişkilerde bir dönüm noktası yaratacağını savundu. Kosaçev, “Böylesi yorumların Biden’in mevkisindeki bir devlet adamından gelmesi de kabul edilemez. Bu açıklamalar hiçbir koşulda kabul edilebilir değil ve ister istemez ikili ilişkilerde keskin bir gerginliğe neden olacak” dedi.
Amerikalı yetkililerden konuyla ilgili “bir açıklama gelmemesi halinde” Rusya’nın tepkisinin Washington’daki Rus büyükelçinin geri çağrılmasıyla sınırlı kalmayacağını da söyleyen Kosaçev, başka nasıl bir misilleme yapılabileceğiyle ilgili ayrıntı vermedi.
Biden’ın ABC ile söyleşisinde dile getirdiği ifadelerinin ardından dün Washington’daki Rusya büyükelçisini Moskova’ya çağırma kararını açıklayan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova da Amerika’yı iki ülke arasındaki ilişkileri “çıkmaza sokmakla” suçladı. Zaharova ayrıca, “Amerikalılar bu durumun yarattığı riskin farkındaysa, biz geri dönüşü olmayan bir yıkımı önlemeyi tercih ederiz” dedi.
Biden’ın açıklamalarının ardından dün konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de iki ülke arasındaki sorunları “doğrudan ve açıkça” konuşma taraftarı olduklarını söyledi ancak Biden’ın ifadelerini de yineleyerek, “Ruslar, eylemlerinin bedelini kesinlikle ödeyecek” ifadelerini kullandı.