Putin’den Dağlık Karabağ Açıklaması

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Corona virüsü vakalarındaki artışı engellemek için ülke çapında işyerlerinin kapatılması ya da genel bir kısıtlama getirilmesinin planlanmadığını belirtti.

“Corona aşısında ekipman sıkıntısı var ama yıl sonuna kadar seri üretime geçilecek”

Rus lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel petrol piyasalarının istikrara kavuşturulması konusunda oynadığı rolden övgüyle söz etti; ancak Trump yönetimini Rusya’ya 46 kez yaptırım uyguladığı gerekçesiyle eleştirdi.

Rusya’da düzenlenen yatırım forumuna video konferans yöntemiyle katılan Putin’in gündeminde seçimlere 6 gün kala Amerika ile ilişkiler de vardı.

Ermenistan’la savunma işbirliği anlaşması bulunan Rusya, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu’nun eş-başkanlarından.

Rusya’da deney aşamasında olan Corona aşısının etkili olduğunu belirten Putin yıl sonuna kadar kitlesel aşılama işlemlerine başlamayı umduklarını söyledi.

Putin, ekipman sıkıntısı sebebiyle Corona virüsü aşısı üretimini hızlandırmakta bazı zorluklar yaşadıklarını da kaydetti, “Aşının endüstriyel düzeyde gereken miktarda üretiminde ekipman eksikliği gibi bazı sorunlar var. Seri üretime geçilmesi için gereken materyal sorunu var” şeklinde konuştu.

Rus yetkililer, bu ay içinde 300 bin, Kasım ayında 800 bin, Aralık ayında da 1.5 milyon doz aşı üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

İngiliz ilaç firması AstraZeneca’nın insan adenovirüsü yerine şempanze vektörüne dayalı olarak ürettiği rakip Corona virüsü aşısına da değinen Putin, “Pek çok Avrupa ülkesinin İngiltere’de üretilen aşı için anlaşma imzaladığını biliyoruz. Ancak ne yazık ki oradaki meslektaşlarımız bazı zorluklarla karşı karşıya. Onlar aşıyı maymun adenovirüs vektörlerine dayalı olarak üretiyorlar” şeklinde konuştu.

Reuters haber ajansının özel haberine göre ise, Rusya Corona aşısı deneyinde yeni gönüllülere aşılama yapılmasını geçici olarak askıya aldı.

Aşı çalışmasını yürüten Crocus Medical adlı araştırma şirketinin temsilcisi, talebin fazla olduğunu ve ellerinde yeterli doz aşı bulunmadığını söyledi.

Başkent Moskova’da Corona aşısı deneyinin yapıldığı 25 klinikten sorumlu olan Moskova Belediyesi Sağlık Kurulu ise konuya ilişkin açıklama yapılması taleplerine yanıt vermedi.

