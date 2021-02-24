Putin'den "dış güçlere dikkat" uyarısı

Putin, geçen yıl yabancı servislere çalışan 72 ajan ve 423 muhbirin ifşa edildiğini açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isim vermeden Batılı ülkeleri Rusya'nın gelişimini önlemek ve ülkeyi dışarıdan yönetmek istemekle suçladı.

Putin, istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Yönetim Kuruluna hitaben yaptığı konuşmada, "Bu, uluslararası ilişkilerin doğal bir parçası olan rekabet değil, kalkınmamızı sekteye uğratma, yavaşlatma, dış sınırlarımız ve çevremizde sorunlar yaratma, iç istikrarı bozma, Rus toplumunu birleştiren değerleri zayıflatma ve son aşamada bazı eski Sovyet cumhuriyetlerinde tanık olduğumuz şekilde Rusya'yı zayıflatıp dışarıdan yönetimi kabul etmeye mecbur bırakma hedefini güden kararlı ve son derece saldırgan bir politika" ifadelerini kullandı.

"Bazı ülkelerin Rusya ve küresel kalkınmanın merkezi olan diğer bağımsız ve egemen devletlere yönelik hasmane tutumlarını saklama gereği bile duymadığını" söyleyen Putin, temelsiz suçlamalarla uluslararası büyük projelerin bloke edilmeye çalışıldığını, Rusya'ya yönelik temelsiz enformasyon kampanyalarıyla ekonomik ve diğer yaptırımlara başvurulduğunu kaydetti.