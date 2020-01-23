Putin’den Dünya Liderlerine Zirve Çağrısı 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çözüm bekleyen birçok küresel sorun olduğuna vurgu yaparak BM Güvenlik Konseyi üyesi ABD, Çin, Fransa ve İngiltere liderlerine 2020’de büyük bir zirve için bir araya gelme çağrısında bulundu.

İsrail’e ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin bir araya gelerek Libya meselesi ve diğer küresel sorunlara çözüm bulabilmek için “ciddi bir görüşme” gerçekleştirmesi gerektiğini savundu.

Söz konusu zirvenin herhangi bir ülkede yapılabileceğini de belirten Putin, Moskova’nın hazır olduğunun altını çizdi.

Putin, ‘’Önümüzde birçok görev var. Libya’yı yakın zamanda Berlin’de görüştük. Bu sorunu Güvenlik Konseyi’ne getirerek uygun bir çözüm bulmalıyız’’ dedi.

Rus lider, bir milyondan fazla Yahudi’nin öldürüldüğü Nazi kampı Auschwitz’in kurtarılışının 75’inci yıldönümü için İsrail’deydi. Putin, BM Güvenlik Konseyi üyeleri liderlerinin 2020 yılında büyük bir zirve düzenlemesinin İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 75’inci yıldönümü açısından da simgesel olacağına dikkat çekti.

Putin İsrail’de yaptığı açıklamalarda bu çağrıyı dile getirdiklerini ve şu ana kadar da olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

