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Putin'den Erdoğan'a "Bayraktar SİHA'ları" sitemi

03.12.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus lider Putin'in Erdoğan ile görüşmesinde, Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar SİHA'ları ile ilgili rahatsızlığını dile getirdiği bildirildi.

Putin'den Erdoğan'a "Bayraktar SİHA'ları" sitemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larının da gündeme geldiği bildirildi.

Kremlin'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada görüşme isteğinin Türk tarafından geldiği kaydedildi. Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı "Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının kullanılması" gibi "provokatif" askeri eylemlere girişmekle suçladı.

Putin, Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusundaki çatışmaları sona erdirmek üzere varılan Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini ve yıkıcı bir tutum izlediğini vurguladı. Rus lider görüşmede ayrıca, Kiev yönetiminin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde askeri güç kullanma girişimlerinden vazgeçmesi vurgusu yaptı.

Ukrayna, Ekim ayında Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara karşı kullandığını resmen açıklamış, bu açıklama Rusya'da rahatsızlıkyaratmıştı.

"Erdoğan Soçi görüşmesini sordu"

Kremlin açıklamasına göre Putin görüşmede Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 26 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili de bilgi verdi.

Bilgi isteğinin Erdoğan'dan geldiği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Bakü ve Erivan'ın bölgede istikrarın sağlanması ve iki devlet arasında hudut tayini için mekanizmalar kurulması bağlamında işb irliğine hazır olduklarını beyan ettikleri ve bunun çok büyük önem taşıdığı" kaydedildi.

Kremlin açıklamasında Azerbaycan ve Ermenistan'ın ticaret, ekonomi ve ulaşım gibi alanlarda gündelik konuları çözmeye istekli olduğu da belirtildi.

Enerji ve tarımda işbirliği

Putin-Erdoğan görüşmesinde iki ülke arasında enerji ve tarım alanlarında iş birliğinin de gündeme geldiği belirtilerek iki liderin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının önümüzdeki yılın başında yapılması için hazırlıklara başlamak üzere ilgili birimlere talimat vermeyi kararlaştırdıkları kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise iki liderin "Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konuları değerlendirdiği" ifadesiyle yetinildi.

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DW,AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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