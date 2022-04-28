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Putin'den Erdoğan'a Takas Teşekkürü

28.04.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, ülkesi ile ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleştirilen takastan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Erdoğan da, istihbarat birimleri arasındaki eş güdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı

Putin'den Erdoğan'a Takas Teşekkürü

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesi ile ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleştirilen takastan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler de ele alındı.

Açıklamada, “Putin’in Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği” kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirttiği” ifade edildi.

"İstihbarat diyaloğu sürmeli"

Mili İstihbarat Teşkilatı'nın takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eş güdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını dile getirdi.

"Kalıcı barış bir an önce tesis edilmeli"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını aktaran Erdoğan, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhun hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini" vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, Rusya ve ABD arasındaki mahkum takasında Türkiye’nin oynadığı rol için dün teşekkür etmişti.

Yaklaşık üç yıldır Rusya’da hapiste olan eski deniz piyadesi Trevor Reed ve Connecticut’ta uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aldığı 20 yıl hapis cezasını çeken Rus pilot Konstantin Yaroşenko, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında dün Türkiye’de takas edilmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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