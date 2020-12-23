Putin'den eski devlet başkanlarına ömür boyu dokunulmazlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski devlet başkanlarının görevden ayrıldıktan sonra kendileri ve ailelerine yaşam boyu dokunulmazlık tanıyan yasayı onayladı.

Yasa eski devlet başkanlarına idari veya cezai sorumluluk getirilmemesini garanti ediyor. Yeni yasa ile devlet başkanları görevden ayrıldıktan sonra da kendileri ve ailelerinin yaşadıkları sürede işledikleri suçlardan dokunulmazlıkları olacak. Bu kişiler polis ve savcılık makamları tarafından soruşturulamayacak, aramaya ve gözaltına tabi olmayacak.

Bu yasadan önce eski devlet başkanları sadece görev başındayken işledikleri suçlarla ilgili olarak dokunulmazlığa sahipti. Yasa ayrıca devlet başkanlarına görevden ayrılınca ömür boyu senatör olma imkanı veriyor. Bu pozisyon ömür boyu dokunulmazlığı garanti altına almış oluyor.

Yasanın mevcut yasal düzenlemelerle geçen yaz yapılan anayasal değişikliklerin uyumlandırılması kapsamında hazırlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Vladimir Putin’in 2036 yılına kadar devlet başkanı olarak kalmasını mümkün kılan anayasal değişiklikler için referendum yapılmış ve değişiklikler yürürlüğe girmişti.

Geçen ay gündeme gelen yasa Putin’in sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılacağına dair söylentilere neden olmuş ancak Kremlin bunu yalanlamıştı.

AFP, Reuters/SSB,BK

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