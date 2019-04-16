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Putin’den Fransa’ya Notre Dame mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız halkına yönelik mesaj yayımladı.Kremlin Sarayı basın servisi, Fransa’nın sembol yapılarından Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız halkına yönelik mesajını yayınladı.Putin’in mesajında, “Notre Dame Fransa’nın sembollerinden, Avrupa ve dünyanın paha biçilemez miraslarından ve Hristiyanların en önemli mabetlerinden biri” ifadelerini kullanarak, Rus halkının dün gece yaşanan yangından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu aktardığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız halkına yönelik mesaj yayımladı.
Kremlin Sarayı basın servisi, Fransa’nın sembol yapılarından Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız halkına yönelik mesajını yayınladı.
Putin’in mesajında, “Notre Dame Fransa’nın sembollerinden, Avrupa ve dünyanın paha biçilemez miraslarından ve Hristiyanların en önemli mabetlerinden biri” ifadelerini kullanarak, Rus halkının dün gece yaşanan yangından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu aktardığı belirtildi.

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