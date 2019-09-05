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Putin'den G7'ye Türkiye önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7 ile iş birliğine açık olduğunu belirterek, "Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta (G7) bulunması uygun olacaktır." dedi.

Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında G7 ile Rusya arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

G7'nin hala faydalı bir format olduğunu kaydeden Putin, "Ancak Çin ve Hindistan'ın olmadığı bir uluslararası bir organizasyonun verimli olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Konuya ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştüğünü aktaran Putin, "Erdoğan, bana G7 etrafında dönen konularla ilgili Türkiye'nin bu formatta olmasını neden gündeme getirmediğimi sordu. Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta bulunması uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çok kutuplu bir dünyayı desteklediklerini vurgulayan Putin, Batı'nın liderliğinin sona erdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
g7 putin Rusya

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