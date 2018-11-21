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Putin'den İran'ın Suriye'yi terk etmesi için şartlı teklif iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Rusya'nın, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları yumuşatması karşılığında Suriye'deki güçlerini çekmesi için Tahran'a baskı yapmayı önerdiği ileri sürüldü

KUDÜS (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları yumuşatması karşılığında Moskova'nın Tahran'a Suriye'deki güçlerini çekmesi için baskı kurmasını önerdiği" iddia edildi.

İsrail'in "Kanal 10" televizyonunda yer alan habere göre, Netanyahu, pazartesi günü Meclis Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Putin'in İran güçlerinin Suriye'yi terk etmesi konusunda Moskova'nın Tahran üzerinde baskı kurması için şartlı öneride bulunduğunu söyledi.

Putin'in Netahyahu'ya önerdiği ileri sürülen teklife göre, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a uygulamaya başladığı yaptırımları hafifletmesi karşılığında, Moskova Tahran'a Suriye'deki güçlerini çekmesi için baskı yapacak.

Netanyahu'nun komite üyelerine Putin'in önerisinin sadece bir ön fikir olduğunu ve İsrail'in bu konuda henüz kararını vermediğini söylediği aktarıldı.

Putin'in bu teklifi tam olarak ne zaman yaptığı bilinmezken, Netanyahu'nun ise söz konusu öneriyi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile gerçekleştirdiği son görüşmede gündeme getirdiği kaydedildi.

İsrail, Suriye'deki İran güçlerinin kendi güvenliği için tehdit olduğunu öne sürüyor ve bu güçlerin Suriye'den ayrılması gerektiğini sık sık gündeme taşıyor.

- ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump,8 Mayıs'ta P5+1 ülkeleri ile Tahran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi de180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girmişti. İkinci paketle İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanıyor.

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