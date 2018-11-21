Putin'den İran'ın Suriye'yi terk etmesi için şartlı teklif iddiası

KUDÜS (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları yumuşatması karşılığında Moskova'nın Tahran'a Suriye'deki güçlerini çekmesi için baskı kurmasını önerdiği" iddia edildi.

İsrail'in "Kanal 10" televizyonunda yer alan habere göre, Netanyahu, pazartesi günü Meclis Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Putin'in İran güçlerinin Suriye'yi terk etmesi konusunda Moskova'nın Tahran üzerinde baskı kurması için şartlı öneride bulunduğunu söyledi.

Putin'in Netahyahu'ya önerdiği ileri sürülen teklife göre, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a uygulamaya başladığı yaptırımları hafifletmesi karşılığında, Moskova Tahran'a Suriye'deki güçlerini çekmesi için baskı yapacak.

Netanyahu'nun komite üyelerine Putin'in önerisinin sadece bir ön fikir olduğunu ve İsrail'in bu konuda henüz kararını vermediğini söylediği aktarıldı.

Putin'in bu teklifi tam olarak ne zaman yaptığı bilinmezken, Netanyahu'nun ise söz konusu öneriyi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile gerçekleştirdiği son görüşmede gündeme getirdiği kaydedildi.