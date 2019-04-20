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Putin’den Kim Jong Un’a tebrik mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a Yüksek Halk Meclisi başkanlığına tekrar seçildiği için kutlama mesajı gönderdi.Rus basınının Kuzey Kore Haber Ajansı’na dayandırdığı haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı’na tekrar seçilmesi nedeniyle telgraf gönderdiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a Yüksek Halk Meclisi başkanlığına tekrar seçildiği için kutlama mesajı gönderdi.
Rus basınının Kuzey Kore Haber Ajansı’na dayandırdığı haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı’na tekrar seçilmesi nedeniyle telgraf gönderdiği belirtildi. Kuzey Kore Haber Ajansı bu tebrik mesajından sonra Kim Jong Un’un teşekkür mesajı gönderdiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim mesajında, "Yeni dönemin gereklerine uygun olarak Kore ve Rusya’nın dostane ilişkilerini geliştirmek, dünyada ve Kore yarımadasında barışın sağlanması için sizinle yakın derecede çalışmak istiyorum. Güçlü bir Rusya’nın inşasında başarılar diliyor ve sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

Putin ile Kim’in görüşmesi Kuzey Kore sınırında gerçekleşecek
Putin’in tebrik mesajına, Kim Jong Un’un birlikte çalışmayı sürdürme niyeti ile ilgili ifadelerin yer aldığı cevap mesajının açıklanmasından sonra Kuzey Kore Haber Ajansı görüşmenin nerede gerçekleşeceğine dairde bilgiler verdi. Daha önce Kremlin tarafından yapılan basın duyurusunda sadece 2 liderin Nisan ayı sonlarına doğru bir görüşme gerçekleşeceği aktarılmış fakat güvenlik nedeniyle tam tarih ve görüşmenin nerede gerçekleşeceğine dair bilgi verilmemişti. Kuzey Kore Haber Ajansı haberinde görüşmenin Rusya’nın Çin ile Kuzey Kore sınırında bulunan Vladivostok şehrinde gerçekleşeceğini açıkladı.

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