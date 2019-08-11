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Putin’den Kurban Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayınlanan tebrik mesajında, Kurban Bayramı’nın Müslümanlar için en değerli bayramlardan biri olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayınlanan tebrik mesajında, Kurban Bayramı’nın Müslümanlar için en değerli bayramlardan biri olduğunu söyledi. Kurban Bayramı’nın sevgi, nezaket, merhamet ve bunlara benzer değerleri güçlendirdiğini belirtti. Putin kutlama mesajında, ”Rusya’da bulunan Müslümanlar, atalarından kalan manevi miras, genç nesillere aktarıp tarihe, geleneklerine ve adetlerine saygı duymayı öğretiyorlar” ifadelerini kullandı.
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev da tebrik mesajı yayınlayarak, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

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